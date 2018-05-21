此内容发布于2018年5月21日 上午9:30 最后更新 - 2018年5月21日 -09:30

罗曼·西格纳(Roman Signer)因其多件爆破场景行为艺术作品而蜚声海外、享有盛名。他的艺术风格妙趣横生、不失俏皮，如同一曲由幽默戏谑和野蛮残暴这两种截然不同的情绪糅杂而谱写的诗歌。5月18日这位颇具先锋性的瑞士行为艺术家迎来了自己80耄耋生日。(瑞士公共电视台SRF，瑞士资讯swissinfo.ch)



西格纳于1938年出生于瑞士阿彭策尔(Appenzell)。经历了三年制图员学徒期之后，他转型成为一名雕塑家，并最终于上个世纪70年代早期辗转迁徙至波兰首都华沙，继续接受艺术教育。随后，他因在各种公共场合的行为艺术表演在国际舞台上崭露头角并获得认可。现如今，他定居于瑞士圣加仑。



西格纳的行为艺术，让他赢得了艺术圈“爆破专家”的绰号。不过，这个外号并没有恰到好处地真实反映出他的实力。事实上，他本人对引燃爆破并没那么感兴趣，反而是把注意力更多地投射在爆炸所触发的事物的变化上；他也并不像外界猜测的那般对摧毁破坏这一行为本身兴致盎然，反而更关注爆炸究竟会导致多少种可能性。



罗曼·西格纳并非物理学家-正如他过去屡次强调的那样，他并不试图去解释自然规律。那么，他到底喜欢什么呢？或许就像他在1981年接受瑞士公共电视台SRF的采访时所说的：“(我喜欢)事物失重、悬空那一刻的感觉。”

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