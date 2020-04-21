“不应该，”瑞士政府和世界卫生组织(WHO)声称；“应该，”部分欧洲国家政府和某些瑞士政客们坚持己见；而瑞士资讯swissinfo.ch不少读者则众说纷纭、举棋不定：“说不准，应该，也不应该。”

作者： Thomas Stephens