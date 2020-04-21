瑞士连日以来始终致力于解决足够数量的口罩进口问题，从而为本国居民提供保障，不过现如今，帮助近在眼前：瑞士东北部圣加仑州的一家公司近日刚刚开始大批量生产口罩。
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Flawa Consumer GmbH外部链接目前正计划每周生产数十万个适用于普通民众及企业、而非医护人员的普通民用口罩。生产已于数日之前有序展开。该公司原本筹划于3月便开始投入生产，然而，新冠疫情危机的肆虐蔓延，直接影响到了生产所需原材料的运输递送。最终，公司首席执行官Claude Riese设法从德国和波兰采购到了原材料，而鼻夹、耳带绳等原辅料则为瑞士本土制造。
此外，多家规模较小的口罩制造企业也在分秒必争、夜以继日地赶工，以提升国内口罩供应量。伯尔尼州的Lanz-Anliker公司外部链接主要以手工制作的方式生产可多次重复使用棉布质口罩。该公司正计划加紧生产，将日产量由往日的2000个提升至3000个。位于阿尔高州的Wero公司外部链接则已经开始为医疗专业人员生产医用卫生口罩。
与此同时，m3 集团(m3 Groupe)外部链接的董事长Abdallah Chatila目前正一改以往所从事的房地产、酒店及餐饮常规业务，转而包机将大量现成的口罩从中国引进到瑞士来。截至目前，他已先后从中国订购了1.4亿个口罩。