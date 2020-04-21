瑞士連日以來始終致力於解決足夠數量的口罩進口問題，從而為本國居民提供保障，不過現如今，幫助近在眼前：瑞士東北部聖加侖州的一家公司近日剛剛開始大批量生產口罩。
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Flawa Consumer GmbH外部链接目前正計劃每週生產數十萬個適用於普通民眾及企業、而非醫護人員的普通民用口罩。生產已於數日之前有序展開。該公司原本籌劃於3月便開始投入生產，然而，新冠疫情危機的肆虐蔓延，直接影響到了生產所需原材料的運輸遞送。最終，公司首席執行官Claude Riese設法從德國和波蘭採購到了原材料，而鼻夾、耳帶繩等原輔料則為瑞士本土製造。
此外，多家規模較小的口罩製造企業也在分秒必爭、夜以繼日地趕工，以提升國內口罩供應量。伯恩州的Lanz-Anliker公司外部链接主要以手工製作的方式生產可多次重複使用棉布質口罩。該公司正計劃加緊生產，將日產量由往日的2000個提升至3000個。位於阿爾高州的Wero公司外部链接則已經開始為醫療專業人員生產醫用衛生口罩。
與此同時，m3 集團(m3 Groupe)外部链接的董事長Abdallah Chatila目前正一改以往所從事的房地產、酒店及餐飲常規業務，轉而包機將大量現成的口罩從中國引進到瑞士來。截至目前，他已先後從中國訂購了1.4億個口罩。