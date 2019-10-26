每天有超过100万人看见并习以为常的标识是否可以被誉为设计经典？瑞士苏黎世设计博物馆给出肯定的答案。基于这个理念，该博物馆举办了瑞士联邦铁路的设计主题展览。

前往瑞士的旅客往往会看见瑞士火车站墙上挂满了各式各样的钟表。瑞士铁路SBB的各种符号与一系列带有细微差别的原色象形文字相结合，形成了一套简单而强大的导航方法，可以帮助人们轻松驾驭该国错综复杂的综合铁路网络。

瑞士人为本国的列车准点率而感到自豪。尽管每天许多瑞士铁路旅客常常在通勤时怨声载道，但很多原创想法成为保障列车准点的关键要素。1944年，瑞士铁路工程师汉斯·希尔菲克(Hans Hilfiker)设计了火车站的时钟。他建立了一种特殊的机制，以确保瑞士的所有火车都准点到达。在这个机制中，列车时刻表按分钟(而不是秒)安排发车时间，以确保瑞士的所有火车都可以在准点出发。在开始新的一分钟之前，秒针会等待1.5秒后再次移动。



展览 瑞士的苏黎世设计博物馆(Museum für Gestaltung)正在展示建筑和工业设计的照片和图纸，以及瑞士联邦铁路公司的海报和视频装置。展览将持续至2020年1月5日。 信息框结尾

规模化设计

瑞士联邦铁路公司是瑞士最大的地产开发商之一，每年平均投入5.5亿瑞郎(约合人民币38.5亿元)用于车站和市区的设计和开发。“当然，好的设计架构是项目实施的重要组成部分。因此，瑞士联邦铁路公司定期举办建筑设计竞赛。其发言人雷托·舍尔利(Reto Schärli)向瑞士资讯swissinfo.ch表示：“其目标不仅是建造能运转数十年的高质量建筑，还在于创造附加值。例如，重要的建筑师甚至在19世纪就建造了车站。苏黎世火车总站由雅各布·弗里德里希·万纳(Jakob Friedrich Wanner)设计。20世纪下半叶，马克斯·沃格特(Max Vogt)用清晰严谨的设计语言塑造了许多铁路建筑的形象。

最近，像赫尔佐格和德梅隆(Herzog & de Meuron 英)外部链接和圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava 英)外部链接这样的全球知名建筑师都为联邦铁路公司设计了作品。但是，联邦铁路公司对于自持地段的大规模投资热潮并非总是受人欢迎。由于苏黎世中央车站附近地区的大规模改建，铁路两侧都是高层建筑，用于提供豪华公寓，导致了令人生厌的贵族化形象。

由于铁路旅行在瑞士文化中占有重要地位，因此在上世纪90年代，瑞士政府决定将出现在瑞士机车两侧和瑞士火车站的双箭头和十字徽标的红色背景用于瑞士国旗。多年来，联邦铁路的设计赢得了多个奖项，例如不同类别的布鲁内尔奖(Brunel Award 英、德)外部链接。

瑞士设计博物馆与该国最繁忙的火车站位于同一城市，希望让人们能多看几眼这些久经考验的设计标识。

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