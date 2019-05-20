(Daniel Müller, Beobachter-Edition)

跳上火车，乘到目的地，跳下火车-全程不冒犯到任何人。听起来简单易行吧？一位瑞士公交礼仪权威警告说，其实真没那么容易。



在整整十年当中，弗朗兹斯卡·冯·格吕尼根(Franziska von Grünigen)以Katja Walder为笔名替某报刊撰写专栏，写的都是她作为瑞士通勤族一员在火车上观察到的各种狼狈场面。瑞士的通勤族人数多达400万人，每天从家门到办公室门平均要旅行15公里，其中31%选择搭乘公交系统。冯·格吕尼根最近出版了一本180页的公交规范手册(德)外部链接，书中卡通配图由丹尼尔·穆勒(Daniel Müller)完成，这本书里展示了不少公交设施上的恶劣表现。



“当火车上有人太有‘在家’之感时，麻烦也开始了，”她说道：“可火车怎么说都是介于家与目的地之间的某种杂交空间。”这种“如同在家，无拘无束”的表现形式，就是有人做出些注定会惹恼他人的事。

弗朗兹斯卡·冯·格吕尼根，笔名Katja Walder。 她也为瑞士广播电台SRF 3主持节目。

(swissinfo.ch)

到我俩在苏黎世主火车站汇合前，我已经犯下了好几桩通勤人士大忌-至少在某些人眼里如此。我把自己的外套挂在了对面座位旁的衣钩上；装我早餐吃的慕芬的袋子，是个会发出悉悉索索声响的纸袋；我甚至还涂好了护手霜。



“看别人揉搓双手或者给面部上妆是件过于私密的事。如果你正好坐在那人对面，那么连躲的地方都没有，”冯·格吕尼根指出：“最粗俗的事莫过于剪指甲、掏鼻子和剔牙。”她讲起有一回自己看到一名妇女摘下假牙，用牙签剔出里面黏黏糊糊的东西，然后直接把手指往座位上擦。

(Daniel Müller, Beobachter-Edition)

带着对可能见到的一举一动的审慎，我们一同登上了开往温特图尔(Winterthur)的列车。这座苏黎世东北方向的城市拥有大约11万居民，每过几分钟就有一趟驶往瑞士金融之都的车次。此时上午已经过半，我们走过很多空座位，只为找到一处四个座位全空的地方。



“如果别处有空座，就不要硬往别人旁边挤，这是条不成文的瑞士规范，”她在我们坐下时说道。我俩不约而同都选了窗边的座位，背包则放在旁边靠过道的座位上，因为两人正好面对面而坐，膝盖离得就挺近。如果对方是陌生人，这么坐可以吗？



“不可以，如果空间允许，那么你应该坐在斜对面。不过靠窗的位置非常受欢迎，”冯·格吕尼根表示。当然啦，碰上每天的高峰时段，每个空座都不该空着，都该坐上人。



这就引出了下一条瑞士规则：总要先问问能不能坐。



“对我来说，这是个礼貌问题，”她指出。不过要注意别发生误会。比方说，用德语问的话，应该问“这个座位空着吗？”而不是“这个座位有人坐吗？”针对不好意思或者吃不准用语的人，冯·格吕尼根建议直视对方眼睛的同时面露微笑，算是跟对方打招呼，那人会告诉你是否有同行的人正好去上厕所了。



瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS，多语)外部链接也认为，先问再坐是一种礼貌，尤其是在长途列车上。如今冯·格吕尼根在为联邦铁路公司写博客。



“但在区内短途火车上，因许多乘客只乘几分钟就到站，所以这种礼貌行为已不太多见。大家问也不问，直接就坐下，”联邦铁路公司发言人雷托·舍尔利(Reto Schärli)透露，并提到联邦铁路公司每天运送的乘客总数达125万人。



“每一点交流都是好的，”冯·格吕尼根表示：“比方说，如果我想坐的地方堆了件行李，那我会问能不能帮对方把它放到行李架上或身后。对外套也是如此。除非火车上真的很空，不然这些东西都该紧挨着它们的主人，而不该挂在对面或放在对面座位上方。”

(Daniel Müller, Beobachter-Edition)

我们的行程持续了半小时左右，期间只跟检票员打过交道。我们毫发无损地到达温特图尔，下火车时也完全不必从熙熙攘攘的人群中“杀”出一条路来。不过，任何一位在瑞士高峰时段身经百战的老手，都知道在腾出座位要下车的乘客与蓄势待发要抢座的乘客之间，经常有着一场不合逻辑的较量。



“我想不通为什么人们不肯等一等，让别人先下车，”冯·格吕尼根一边说一边翻了翻白眼：“我觉得大家担心抢不到座，或者担心抢不到最好的座位。”



伯尔尼市内公交公司BERNMOBIL(德)外部链接在自己的《规范手册》(德)外部链接中明确告知乘客，谁应该先“动身”：“下车的乘客享有优先权；这样可以预防无谓的争吵，也能保证公交旅行的迅速进行。”



然而就在我们离开火车站时，冯·格吕尼根对一位拖着俩行李箱前进缓慢、行动迟疑的男子表现出不耐烦。



“我不喜欢有人随便停下挡大家的道，”她指出，同时用两条长腿往斜里一跨躲开了那人。瑞士也不能接受的做法，是上自动扶梯后站在左手边，挡住后面想由此快速通过的人。



我们朝咖啡馆走去，这就引出下一个话题：食品与饮料。理论上讲，零食和饮料都没问题-从任何一个火车上的推销员角度来说，这肯定是件好事。不过如果食物气味很大的话，问题就比较棘手了。



“假如你掏出一个金枪鱼三明治，或者汉堡包加薯条，那就等着讨人厌吧，”冯·格吕尼根透露。



有这种看法的远不止她一个。在我发布的照片下留言的Twitter用户还列举了烤洋葱圈、香蕉甚至咖啡，将它们定为气味太大不宜在火车上吃喝的食品。其他人则说，火车上托盘式小桌的设计目的就是为了让人吃东西。

food on tram person eating on tram For an upcoming story on commuter etiquette: What do you think about people eating on the tram/bus/train? #commuterlife pic.twitter.com/ogyESivsz0 — Susan Misicka (@SMisicka) February 25, 2019

那么联邦铁路公司怎么说？



“大家可以在火车上吃、喝任何东西，”舍尔利表示，同时也警告说，如果气味太大有可能会“遭人白眼”。他还补充：“如果您把食品包装扔在站台上的大垃圾筒里，那么列车清洁人员会感激您的。”



BERNMOBIL则建议乘客“先吃完东西，再登乘公交”，不过该公司并不禁止乘客在车上吃零食。



冯·格吕尼根指出，说到食品饮料的话，还有视听方面的问题要考虑。那么在瑞士这个热爱奶制品的国家里，什么样的经典行为惹人嫌？拿调羹在酸奶杯里乱刮。要么就是看到有人不拘小节地吃东西，比如有回她看到一名男子大嚼萨拉米香肠和三文鱼，肉片加鱼片搞得那人满手满嘴油腻腻。



这位通勤专栏作家还见到过不少人掏出大号“特百惠”塑料盒装的沙拉、瓶瓶罐罐的沙拉酱汁和其他配料-真的像在自家一样。“如果人们占了太大地方，特别是食物碎屑乱飞、车窗也被喷上汤汁的时候，那问题就很大了。”

那么在禁止喧哗的车厢里吃东西呢？显然也是不做为妙。

(Daniel Müller, Beobachter-Edition)

除去咯吱咯吱嚼东西、使劲儿咂嘴和狼吞虎咽，噪音是另一种极易引来众人怒视的诱因-而且不只是在禁止喧哗的车厢里。



“你必须假定人们在倾听，不管他们愿不愿意听，”冯·格吕尼根提到在火车上打电话的人，指出那些自以为重要或者高音量讲话的人尤其令人生厌。



BERNMOBIL就建议乘客：“在有轨电车或公交车上打电话时请轻声说话，或者不在车上打电话，以保证私人生活的隐秘。”



越来越多的人在看视频或听音乐时不戴耳机，这也让冯·格吕尼根困惑不解。“我在每一代人身上都见到这种情形。也许电话成了人类伴侣的替代品？”



瑞士将陆续启用的新列车可能会令个人设备的使用有所增长。“这些列车增设了插座，以方便电子设备的操作与充电。在某些情况下，乘客还能直接在桌子上给手机无线充电，”联邦铁路公司发言人舍尔利透露。



提到活泼好动的孩子，冯·格吕尼根则表示，家长们应该考虑到其他乘客。



“乘火车应该是件趣事，”一位带着两个学龄前子女，正在家庭车厢里找座位的妈妈说，她随身总会带几本书。“作为家长，你必须对多大噪音不惹人烦心里有个数。”



然后我们转到了一个正被通勤族热议的话题：把脚搭在座位上。我在Twitter上发布的快照引起了两种截然相反的看法，反应从“很正常”到“有点儿恶心”都有。

feet feet on a train seat Problematic, or perfectly OK? I'm curious how your opinions differ from that of a passenger etiquette expert. #commuterlife pic.twitter.com/sLgHbz9NQ7 — Susan Misicka (@SMisicka) March 20, 2019

“脱了鞋再把脚搭在座位上，或者鞋下面垫上报纸，两样都可以，”冯·格吕尼根认为，前提是得有地方。“臭哄哄、刚徒步回来的脚，或者光脚和脏兮兮的脚则都不可以。”不过，她不会对任何人说什么。“总会有别人出来说几句-通常总是位长者。”



联邦铁路公司绝不容忍弄脏座位的行为。“无论是谁，用鞋弄脏车座就必须缴纳附加费，”舍尔利解释。



冯·格吕尼根喜欢把她干净整洁的光脚搭在座位上，我必须承认，这让我感到吃惊。我扬了扬眉毛，讲给她我碰到的一名古怪男子-问过我能否在他上厕所时帮忙看行李后，那人干脆换了位置，坐得离我更近。然后他脱掉鞋，把穿着袜子的脚搭在我旁边的座位上，还用自己的外套盖住腿。



现在是冯·格吕尼根扬起眉毛问我：“那你怎么做了？”



“我告诉他‘哎呀，这让我感到不自在！’，然后他回到了自己之前的座位上。”她赞许地点点头。

(Daniel Müller, Beobachter-Edition)

“我有文明人的勇气。遇到问题，比如有人对其他乘客做出带种族歧视的评论，我会出面干涉，说几句话。不过也发生过令人感到不舒服的状况，”她表示，并强调真有麻烦时，应该果断找乘警。



她很愿意看到乘客之间有更多的交流，并补充说，增加一节专给爱聊天者的车厢会很不错。



“到处都有那么多单身人士。乘火车的时间是个礼物，它应该被用来谈情说爱，而不该只用来盯着手机看。”



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