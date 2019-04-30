此内容发布于2019年4月30日 上午9:30

气候研究人员预测，到2100年，阿尔卑斯山上的冰雪将几乎全部消失。现在有一个虚拟现实展能让人们得以展望，最大的瑞士冰川在全球变暖的影响下会如何缩小。



最近，瑞士研究人员的计算显示，基本上，无论温室效应气体排放量会下降多少，2017年至2050年间，阿尔卑斯山的冰川量都将缩减约50%。这之后的变化将取决于气候的演变。



这个巡回展览试图说明，气候变化对自然和景观的影响。“远征2度”(Expedition 2 Grad,多语)外部链接展览的参观人员会使用虚拟现实眼镜，在伯尔尼阿尔卑斯山脉的阿莱奇冰川(Great Aletsch Glacier)周围的虚拟世界中，进行时间与空间的旅行。使用虚拟现实意味着，人们可以体验阿莱奇地区在几代人以前的样子，以及它未来的样子。



该项由瑞士团队进行的研究，并于4月9日发表在《冰冻圈》(The Cryosphere，英)外部链接，声称目前的“高排放情景”将导致未来几十年的变暖加快。



该研究的共同作者、苏黎世联邦理工学院(多语)外部链接的研究人员Matthias Huss说：“在这个悲观的情况下，到2100年，阿尔卑斯山上的冰大部分将消失，只有高海拔处保留孤立冰块，相当于现今冰量的5%或更少。”而现在，全球排放量刚好超过了这种情景里的预期。



虚拟现实中的阿尔卑斯山



这个虚拟现实展试图帮助人们了解温度升高2°C的现实意义。这是2015年巴黎气候协议中建议的气温升高上限。



该展览将在瑞士东南部的策尔内茨国家公园(Zernez National Park)游客中心展出至8月22日。之后将于2019年9月10日至2020年1月23日，在瓦莱州Naters的世界自然论坛(World Nature Forum)上展出。

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