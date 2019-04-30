此内容发布于2019年4月30日 上午9:30

氣候研究人員預測，到2100年，阿爾卑斯山上的冰雪將幾乎全部消失。現在有一個虛擬現實展能讓人們得以展望，最大的瑞士冰川在全球變暖的影響下會如何縮小。



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最近，瑞士研究人員的計算顯示，基本上，無論溫室效應氣體排放量會下降多少，2017年至2050年間，阿爾卑斯山的冰川量都將縮減約50%。這之後的變化將取決於氣候的演變。



這個巡迴展覽試圖說明，氣候變化對自然和景觀的影響。 “遠征2度”(Expedition 2 Grad,多語)外部链接展覽的參觀人員會使用虛擬現實眼鏡，在伯恩阿爾卑斯山脈的阿萊奇冰川(Great Aletsch Glacier)周圍的虛擬世界中，進行時間與空間的旅行。使用虛擬現實意味著，人們可以體驗阿萊奇地區在幾代人以前的樣子，以及它未來的樣子。



該項由瑞士團隊進行的研究，並於4月9日發表在《冰凍圈》(The Cryosphere，英)外部链接，聲稱目前的“高排放情景”將導致未來幾十年的加速暖化。



該研究的共同作者、蘇黎世聯邦理工學院(多語)外部链接的研究人員Matthias Huss說：“在這個悲觀的情況下，到2100年，阿爾卑斯山上的冰大部分將消失，只有高海拔處保留孤立冰塊，相當於現今冰量的5%或更少。”而現在，全球排放量剛好超過了這種情景裡的預期。



虛擬現實中的阿爾卑斯山

這個虛擬現實展示圖幫助人們了解溫度升高2°C的現實意義。這是2015年巴黎氣候協議中建議的氣溫升高上限。



該展覽將在瑞士東南部的策爾內茨國家公園(Zernez National Park)遊客中心展出至8月22日。之後將於2019年9月10日至2020年1月23日，在瓦萊州Naters的世界自然論壇(World Nature Forum)上展出。

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