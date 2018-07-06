瑞士华人的真实生活 我家住在瑞士这个小山村里 作者： 邵大海 社会 经济 综合 闲暇 ... 打印 评论 去小昱家路上的风景 小昱今天请婆家人吃饺子，所以会比往常热闹一些。 三年前小昱结婚时的一块牌匾：百年好合 永结同心 一年半前，女儿Melanie出生。 全家人都在为今天的Party忙活着 小昱的业余爱好 - 画石头 家里的洗衣机是记德文单词的好地方 家里的菜园子和兔子窝 家庭包饺子聚会，哥四个都带着媳妇参加，个个都在认真研究包饺子的技术。 这边热热闹闹的研究包饺子，那边姥姥(小昱妈妈)带着两个孙女和狗散步回来。 彩色饺子 - 家传的手艺名不虚传 饺子+烤肠、油泼辣子+香菜，知道什么叫做中西合璧的完美结合吧？！ 不知道是谁引发了这场水战。(气球里装上水，可直接在被击中者身上炸开水花) 战斗力最强的当属老二家媳妇 他的武器装备最先进 激战过后，打扫战场：所有人参加将破碎的气球从草地里、地上捡起统一丢尽垃圾。小昱妈妈感慨地说：“瑞士人的素质，没得说，环保意识体现在每一件小事上。” 饭后小昱带客人们参观了他们家的领地(大约6万平方米) 小昱的侄女喜欢这个中国的婶娘 难得一见的全家福 你看，多幸福的三口之家。 小昱与Rolf当年的婚纱照 小昱妈妈当年在女儿婚礼上展示的传统胶东花饽饽 小昱与Rolf当年的婚礼照 我家住在瑞士这个小山村里 此内容发布于2018年7月6日 上午9:00最后更新 - 2018年7月6日 -09:00 如果说，小昱嫁给了瑞士的地主，其实一点也不过分。婆婆家一共有30公顷地，她和老公就有6公顷(6万平方米)。带你看看小昱家的环境和这个美丽的瑞士小村的风景。据说，这里是瑞士伯尔尼州最中心的位置，伯尔尼州大多面积是山脉。小昱家就住在这个以山出名国家的一个小村里，如果你来了，相信也会爱上这里。 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体