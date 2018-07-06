小昱与Rolf当年的婚礼照

小昱妈妈当年在女儿婚礼上展示的传统胶东花饽饽

小昱与Rolf当年的婚纱照

你看，多幸福的三口之家。

小昱的侄女喜欢这个中国的婶娘

饭后小昱带客人们参观了他们家的领地(大约6万平方米)

激战过后，打扫战场：所有人参加将破碎的气球从草地里、地上捡起统一丢尽垃圾。小昱妈妈感慨地说：“瑞士人的素质，没得说，环保意识体现在每一件小事上。”

不知道是谁引发了这场水战。(气球里装上水，可直接在被击中者身上炸开水花)

这边热热闹闹的研究包饺子，那边姥姥(小昱妈妈)带着两个孙女和狗散步回来。

家庭包饺子聚会，哥四个都带着媳妇参加，个个都在认真研究包饺子的技术。

家里的洗衣机是记德文单词的好地方

全家人都在为今天的Party忙活着

去小昱家路上的风景

我家住在瑞士这个小山村里

此内容发布于2018年7月6日 上午9:00 最后更新 - 2018年7月6日 -09:00

如果说，小昱嫁给了瑞士的地主，其实一点也不过分。婆婆家一共有30公顷地，她和老公就有6公顷(6万平方米)。带你看看小昱家的环境和这个美丽的瑞士小村的风景。



据说，这里是瑞士伯尔尼州最中心的位置，伯尔尼州大多面积是山脉。小昱家就住在这个以山出名国家的一个小村里，如果你来了，相信也会爱上这里。



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