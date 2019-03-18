此内容发布于2019年3月18日 下午1:00

乍一听似乎有些匪夷所思：国际红十字会研发了一款宣传国际人道法规的网络战争游戏，为了让人了解，战争中也需要游戏规则。



在一般的战争网游中只有一个重点就是：向所有移动目标开枪，毫无限制地杀人，杀的人越多得分越高。而且与现实生活中不一样，这些游戏中不会出现平民和孩子的身影。游戏者一味地追逐杀戮，从不关心正义与否。

国际红十字会(德)外部链接希望改变这种情况，他们研发了一款游戏，游戏者在战争中必须遵守人道主义规则。



不向儿童开枪

具体规则是：游戏者必须区分对待普通民众和敌人；而且必须对伤者提供医务帮助。向战犯或者平民开枪会被受到处罚。简言之，游戏者必须遵循人道主义精神参战。



“我不能向所有出现的目标开枪，我必须要观察对方，”红十字会“虚拟现实实验室”(Virtual-Reality-Labors)游戏项目负责人Christian Rouffaer在泰国说：“一名真正的战士不能想干嘛干嘛。”但是并不是所有游戏者都知道这个道理。

现实与荣耀



游戏的场景设计得非常逼真，因此有时子弹上膛比较缓慢或者视觉比较模糊。Rouffaer表示：当游戏与现实之间的距离非常接近的时候，则必须在战争荣誉感与游戏规则之间寻找平衡。



这款游戏原本是国际红十字会为自己员工研发的一个模拟训练视频，在此基础上，进一步发展成为一种成本低廉的战争游戏。未来的某一天这款游戏会免费向所有人开放。

(SRF，瑞士资讯swissinfo.ch)

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