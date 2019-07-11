阿尔卑斯山曾是一片荒地，可怕、多岩、冰冷、毫无生气。瑞士学者阿尔布雷希特·冯·哈勒(Albrecht von Haller)的赞美诗《阿尔卑斯山》改变了这一认识。此外，还有一位年轻的英国人用他的画作扭转了这片未知之地的形象：这里成为了充满魔力、美丽绝伦、魅力无穷的原始风光所在。

1802年，一位年轻的英国人来瑞士旅行。他的名字是约瑟夫·马洛德·威廉·透纳(Joseph Mallord William Turner)，目标是阿尔卑斯山。

他名不见经传，却是绘画界的天才：伦敦权贵对这位27岁的青年寄予厚望。他将超越人们的期待。

他从瑞士返回后，将瑞士的山形成画作，为他日后成名奠定了基础。如今，这些画在卢塞恩艺术博物馆展出，展览名为“透纳：海与阿尔卑斯山(英、德)外部链接”，展出时间是2019年7月5日至10月13日。

后来，透纳成为印象派和19世纪绘画--没错，是整个绘画领域--最杰出的代表之一。

从瑞士西部到伯尔尼(Bern)、图恩(Thun)，最后经布里恩茨(Brienz)去往格林德尔瓦尔德(Grindelwald)，后来又从卢塞恩(Luzern)出发去往魔鬼桥(Teufelsbrücke)和朔莱嫩谷(Schöllenenschlucht)：这是透纳瑞士山地之行经过的几个地方。

一路上，他不停地将眼中的风景画成速写或油画。旅行收获十分丰厚，为他回国后数十年间的创作积累了素材。



先有山，后有画，然后是游客

瑞士在透纳心中挥之不去，他在1837年至1844年间多次来瑞士旅行。7年后他与世长辞，没能亲历自己给瑞士带来的巨大变化：大众旅游业迅猛发展。如今，来自英国和其他欧洲国家的游客纷纷来到瑞士阿尔卑斯山。透纳的画是动机之一，他们想从最近距离亲身感受冰岩巨人的震撼之美。

如今，旅游业已成为瑞士经济最重要的“资源”之一。来自伦敦的天才画家为此作出了贡献。旅游业为瑞士，准确地说是瑞士山区，带来了工业化以来最大的结构转型。

透纳可能没想到，他的二维艺术作品能产生如此巨大而久远的杠杆效应。或许他对此也毫无兴趣。

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