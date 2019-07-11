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文化

艺术中的阿尔卑斯山 给瑞士旅游业带来腾飞的艺术画作又回来了

Plakat am Kunstmuseum
Blick in einen Ausstellungsraum
Ein grosses Bild wird transportiert.
Vorsichtig wird das Bild aufgestellt
Fünf Personen montieren das Werk an die Wand
Bild wird von einer Frau genau angeschaut
Ansicht eines Bildes
Mittels infrarot wird die genaue Distanz abgemessen
text mit Klebebuchstaben werden an die Wand montiert
Ein Bild wird exakt untersucht
Bilder stehen am Biden, wo sie nachher gehängt werden sollen
Eine Beige Kunstbücher zur Ausstellung
Die Ausstellungsmacher im Gespräch
Fertig gehängter Raum
Die Kuratorin führt die ersten Besucher durch die Ausstellung
Die Turner Ausstellung wird aufgebaut

阿尔卑斯山曾是一片荒地，可怕、多岩、冰冷、毫无生气。瑞士学者阿尔布雷希特·冯·哈勒(Albrecht von Haller)的赞美诗《阿尔卑斯山》改变了这一认识。此外，还有一位年轻的英国人用他的画作扭转了这片未知之地的形象：这里成为了充满魔力、美丽绝伦、魅力无穷的原始风光所在。

1802年，一位年轻的英国人来瑞士旅行。他的名字是约瑟夫·马洛德·威廉·透纳(Joseph Mallord William Turner)，目标是阿尔卑斯山。

他名不见经传，却是绘画界的天才：伦敦权贵对这位27岁的青年寄予厚望。他将超越人们的期待。

他从瑞士返回后，将瑞士的山形成画作，为他日后成名奠定了基础。如今，这些画在卢塞恩艺术博物馆展出，展览名为“透纳：海与阿尔卑斯山(英、德)外部链接”，展出时间是2019年7月5日至10月13日。

后来，透纳成为印象派和19世纪绘画--没错，是整个绘画领域--最杰出的代表之一。

从瑞士西部到伯尔尼(Bern)、图恩(Thun)，最后经布里恩茨(Brienz)去往格林德尔瓦尔德(Grindelwald)，后来又从卢塞恩(Luzern)出发去往魔鬼桥(Teufelsbrücke)和朔莱嫩谷(Schöllenenschlucht)：这是透纳瑞士山地之行经过的几个地方。

一路上，他不停地将眼中的风景画成速写或油画。旅行收获十分丰厚，为他回国后数十年间的创作积累了素材。

先有山，后有画，然后是游客

瑞士在透纳心中挥之不去，他在1837年至1844年间多次来瑞士旅行。7年后他与世长辞，没能亲历自己给瑞士带来的巨大变化：大众旅游业迅猛发展。如今，来自英国和其他欧洲国家的游客纷纷来到瑞士阿尔卑斯山。透纳的画是动机之一，他们想从最近距离亲身感受冰岩巨人的震撼之美。

如今，旅游业已成为瑞士经济最重要的“资源”之一。来自伦敦的天才画家为此作出了贡献。旅游业为瑞士，准确地说是瑞士山区，带来了工业化以来最大的结构转型。

透纳可能没想到，他的二维艺术作品能产生如此巨大而久远的杠杆效应。或许他对此也毫无兴趣。

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