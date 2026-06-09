NBA总冠军战G3 川普返老家纽约观赛遭嘘

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（法新社纽约8日电） 美国总统川普今晚前往纽约知名场馆麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）观赏NBA总冠军战，现场因他出席实施超高规格维安，但他在比赛期间遭到球迷嘘声。

回纽约老家的川普在包厢观赛，当现场正在演唱国歌时，他的身影出现在球场大萤幕，随即引来现场球迷讪笑和嘘声。

为迎接川普来访，主办单位大幅加强安检，未持票的球迷甚至被禁止在麦迪逊花园广场周边几个街区内逗留。

此外，与前总冠军赛第一与第二战不同，这次有关单位也明令禁止在曼哈顿场馆外设置观赛区，过往吸引大批热烈球迷的户外观赛活动暂停。

主办单位呼吁持票观众至少提早4小时抵达，观众进场甚至比机场检查还严，也禁止携带包包入场。

纽约市警察局（NYPD）局长提许（Jessica Tisch）在记者会上说：「讯息很简单，为尼克队加油很欢迎，但如果没有比赛门票，今晚请避免前往麦迪逊花园广场附近。」

比赛最终由马刺以115比111险胜尼克，将7战4胜制系列赛追成1比2。

比赛开始前，法新社记者在麦迪逊花园广场附近看到高达3公尺的铁栅栏，以及大批负责保护美国总统的特勤人员驻守。

部分特勤人员全副武装，并有数百名纽约市警察局员警在场协助，会场外及市区其他地点聚集的民众，都受到严密的维安管控。