中国国家主席习近平于4月26日在第二届一带一路高峰论坛开幕式上致辞

(Keystone)

瑞士联邦总统乌力·毛勒(Ueli Maurer)表示，参与“一带一路”国际合作高峰论坛并提供助益，对瑞士而言，可谓兹事体大。



“作为一个秉持中立、独立立场的国家，我们的行为与决策依据我们自己的判断而行，我们做自己认为对的事情。我能清楚地看到，通过这一战略(即‘一带一路’)，全球经济呈现向好增长态势，"毛勒于本周五(4月26日)接受瑞士纸媒《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung，德)外部链接采访时如是说。



”此举创造了就业岗位，并为安全局势创建了条件。经济繁荣昌盛富足的地方，冲突也较为鲜见。“

+聚焦中国”一带一路“战略(英)外部链接



中国国家主席习近平于2013年出访中亚国家期间，首次提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，即”一带一路“倡议。然而，这一重塑丝绸之路、进而实现中国与亚洲、欧洲及其他国家和地区发展并缔结新的经济合作伙伴关系的蓝图，却因为部分伙伴国家对诸多基建项目成本过高怨声载道，而陷入了毁誉参半、褒贬不一的争议漩涡。



截至目前，中国尚未确切说明”一带一路“沿线承建的基础设施建设项目总体投资金额高达几何，但据某些独立评估机构估算，总耗资将达到数万亿美元。西方国家政府普遍将其视为中方不惜让贫困国家被迫背负起难以为继的债务负担，从而在海外扩展自身影响力的一种手段。



而在兼任财政部长的瑞士联邦总统毛勒看来：”债务陷阱的问题只是其中一个方面。显而易见的是，各利益国都会借债，相继陷入债务危机。你不可能拿小额零用现金来为这些大型基建项目买单。但你必须要确保的是，这种债务既不会超越未来可承受的最大界限，也不至让国家与国家之间陷入一种依傍、寄生、附属关系。“



问题及风险



”批评与诟病是益事，“毛勒继续评价道：”不过，一味的批判指责绝非解决之道。在某一时刻，你必须做出抉择：究竟是要阻碍发展和进步，还是参与其中做出贡献并竭尽所能发挥影响力。我认为，最好还是能提供助益，发挥一定的作用，并且推动事物向积极的方向改变。“



尽管如此，他也坦承，确存在中国难以规避的问题和风险。



”的确如此。我很清楚(中国涉及)可持续化、人权以及环境污染问题。但中国正与时俱进，不断发生着改变。中国政府也非常清楚存在哪些具体问题。不过这是一个漫长的过程，或许还需耗费数十年的时间(才能解决)。迄今已有4亿到5亿人摆脱了贫困。这尚且只是一个起点，“毛勒表示。



毛勒此行对华国事访问期间，将与中国签署一带一路合作谅解备忘录，以让两国在一带一路沿线的第三方市场加强贸易、投资和项目融资合作。



不过最后，毛勒也指出，大众不应寄予过高期望。



”截至目前，’一带一路‘战略还始终是个宏伟蓝图和庞大构想。它无疑是本世纪规模最大的投资项目。如今，这一构想正在一步步变得愈发实在、具体。“





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瑞士资讯swissinfo.ch

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