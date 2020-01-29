瑞士雇主联盟主席表示，没有外来移民，就无法解决瑞士劳动力短缺问题。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士雇主联盟(Swiss Employers’ Association)主席日前提出警示，未来10年，瑞士将面临70万之巨的员工短缺困境-而吸纳移民，是填补空缺的关键所在。



瑞士雇主联盟(多语)外部链接主席Valentin Vogt近日接受瑞士纸媒《圣加仑日报》(St Galler Tagblatt，德)外部链接以及其他多家媒体采访时表示，在未来10年里，瑞士大约有100万名婴儿潮时期出生的人将退休归老，然而与此同时，能够接替上岗的生力军只有50万人。据他解释，届时，领取养老金的老年人群体，要比进入劳动力市场的年轻群体庞大得多。



"据我们估测，(瑞士)将创造20万个新的就业机会。不过，这也意味着接下来的20年内，我们的劳动力市场将出现70万员工的缺口，"Vogt介绍道。

技术工人



瑞银集团(UBS)曾表示，据其预测，从瑞士劳动力市场上退休“隐退”群体与新晋雇员的人数差距，预计将在10年之内最高达到50万(德)外部链接，约占2030年适龄工作人口的10%。

瑞银集团首席经济学家Daniel Kalt在接收瑞士法语电视台RTS采访时介绍道，受影响最大的当属技术性行业。“信息技术人士、工程师，都很稀缺。总体而言，我们将会创造大量在通常情况下由女性从事的工作岗位。很多体力劳动者-譬如建筑行业从业人员，将不得不转行投身到护理行业中。”



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瑞士雇主联盟认识到了女性在劳动力市场上的重要性，并据此建议，那些从事兼职工作的女性，在可能的情况下，或可提高工作百分比。不过，就目前而言-尤其鉴于瑞士即将就旨在限制外来移民、以及取消与欧盟人员自由流动协议的一项议案进行全民投票的情况下，瑞士雇主联盟却力主吸纳移民，以弥补劳动力短缺的缺口。



该联盟表示，由瑞士右翼党派提出的动议在5月17日被选民驳回，此举势在必行。据Vogt所说，没有外来移民，就无法解决瑞士劳动力短缺问题。

RTS/swissinfo.ch/Swiss media/swissinfo.ch/ilj

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