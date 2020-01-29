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勞動市場 瑞士未來10年內或面臨“70萬員工短缺”

瑞士雇主聯盟主席表示，沒有外來移民，就無法解決瑞士勞動力短缺問題。

瑞士雇主聯盟主席表示，沒有外來移民，就無法解決瑞士勞動力短缺問題。

(© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士雇主聯盟(Swiss Employers’ Association)主席日前提出警示，未來10年，瑞士將面臨70萬之鉅的員工短缺困境-而吸納移民，是填補空缺的關鍵所在。

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瑞士雇主聯盟(多語)外部链接主席Valentin Vogt近日接受瑞士紙媒《聖加侖日報》(St Galler Tagblatt，德)外部链接以及其他多家媒體採訪時表示，在未來10年裡，瑞士大約有100萬名嬰兒潮時期出生的人將退休歸老，然而與此同時，能夠接替崗位的生力軍只有50萬人。據他解釋，屆時，領取養老金的老年人群體，要比進入勞動力市場的年輕群體龐大得多。

"據我們估測，(瑞士)將創造20萬個新的就業機會。不過，這也意味著接下來的20年內，我們的勞動力市場將出現70萬員工的缺口，"Vogt介紹道。

技術工人

瑞銀集團(UBS)曾表示，據其預測，從瑞士勞動力市場上退休“隱退”群體與新晉僱員的人數差距，預計將在10年之內最高達到50萬(德)外部链接，約佔2030年適齡工作人口的10%。

瑞銀集團首席經濟學家Daniel Kalt在接收瑞士法語電視台RTS採訪時介紹道，受影響最大的當屬技術性行業。 “信息技術人士、工程師，都很稀缺。總體而言，我們將會創造大量在通常情況下由女性從事的工作崗位。很多體力勞動者-譬如建築行業從業人員，將不得不轉行投身到護理行業中。”

+ 瑞士熟練技工短缺困境加劇，哪些行業最缺人？外部链接

瑞士雇主聯盟認識到了女性在勞動力市場上的重要性，並據此建議，那些從事兼職工作的女性，在可能的情況下，或可提高工作百分比。不過，就目前而言-尤其鑑於瑞士即將就旨在限制外來移民、以及取消與歐盟人員自由流動協議的一項議案進行全民投票的情況下，瑞士雇主聯盟卻力主吸納移民，以彌補勞動力短缺的缺口。

該聯盟表示，由瑞士右翼黨派提出的動議在5月17日被選民駁回，此舉勢在必行。據Vogt所說，沒有外來移民，就無法解決瑞士勞動力短缺問題。

就业市场 瑞士熟练技工短缺困境加剧，哪些行业最缺人？

调研显示，今年，瑞士诸多行业对熟练技工的旺盛需求与就业市场上高技能人才的匮乏之间的矛盾愈发尖锐。对瑞士雇主而言，想要物色到适合且匹配的工程师、技术工人以及金融信托人，可谓难于上青天。

RTS/swissinfo.ch/Swiss media/swissinfo.ch/ilj

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