在2020年1月11日举行的台湾总统选举中，民进党统候选人蔡英文以57%的得票率高票胜出。

(Keystone / How Hwee Young)

“随着蔡英文-对中国持批评态度的总统-的连任，台湾人向北京发出了决定性的拒绝信号。” 瑞士媒体在台湾民进党统候选人以57%的得票率压倒性战胜国民党候选人韩国瑜(38%)后，如此评论道。

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民心所向

“和四年前一样，逾1900万选民通过总统选举表达出拒绝‘亲近中国’的道路”，瑞士通讯社sda-ats写道，“本次66%选民参与率高于四年前的大选。”



《新苏黎世报》(NZZ)在台湾选举后对当地选民进行了采访，许多受访民众表示担心来自中国的影响，今年的选举也因此而具有特殊意义。一位名叫Willy Liu的工程师说：“台湾需要这样一位领导人，她能够代表我们向世界表明，我们是一个独立的国家，而不是中国的一部分。”另一位37岁的女商人Tsai Wan-jen的回答表现出她对来自北京越来越大的政治压力深感担忧：“如果这次我不投票，以后可能就没有机会了。”

中国压力

“面对中国政府与日俱增的干预，民进党候选人蔡英文捍卫并扩大了自己在台湾的影响。”瑞士电视新闻Tagesschau评论道。其驻华记者Claudia Stahel在投票现场的报道中分析说，蔡英文的获胜，可能会造成台湾同中国大陆关系的恶化。“这是一场‘支持’或者‘反对’中国的选举。蔡英文和她的反中阵营在大选中高票胜出，中国不会接受这一结果，因为在它看来，台湾始终是一个反叛省。” 目前，全世界有15个国家和台湾建有外交关系，四年前，该数字尚为22个。

“中国将施加给台湾更多压力。但这不会产生任何效果，因为蔡英文已经向选民承诺，要进一步同中国保持距离。这一点她会说到做到。这便意味着，中国和台湾之间的隔阂会变得更深。” 瑞士电视台驻华记者预测道。

这一分析得到新苏黎世报的呼应。该报以《台湾反中总统成功连任并呼吁北京接受选举结果》为题，指出与中国大陆的关系问题是本次台湾总统选举的核心议题，蔡英文的成功当选表明台湾人倾向于同中国大陆保持距离的立场。

民主价值

瑞士法语《时报》(Le Temps)在大选前几日，就预言了蔡英文的当选。该报介绍道：“通过妇女政治地位的提高，人人享有婚姻权、全民公决的引入、世界领先的医疗系统、可再生能源的发展以及优秀的生活品质，台北已跻身世界最美城市之列…… 台湾模式-开放民主的中文世界-同中国大陆高科技及民族主义下的权威统治越来越格格不入。”

《时报》认为，来自北京的(包括军事层面)的威胁、‘一国两制’政策在香港的失败，均是保障蔡英文连任的因素。该报在蔡英文胜出后写道：“面对共产主义专制政权，蔡英文代表的是民主价值的护卫。”

sda-ats/srf/NZZ/SWI

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