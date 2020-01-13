在2020年1月11日舉行的台灣總統選舉中，民進黨統候選人蔡英文以57%的得票率高票勝出。

(Keystone / How Hwee Young)

“隨著蔡英文-對中國持批評態度的總統-的連任，台灣人向北京發出了決定性的拒絕信號。” 瑞士媒體在台灣民進黨統候選人以57%的得票率壓倒性戰勝國民黨候選人韓國瑜(38%)後，如此評論道。

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民心所向

“和四年前一樣，逾1900萬選民通過總統選舉表達出拒絕‘親近中國’的道路”，瑞士通訊社sda-ats寫道，“本次66%選民參與率高於四年前的大選。”

《新蘇黎世報》(NZZ)在台灣選舉後對當地選民進行了採訪，許多受訪民眾表示擔心來自中國的影響，今年的選舉也因此而具有特殊意義。一位名叫Willy Liu的工程師說：“台灣需要這樣一位領導人，她能夠代表我們向世界表明，我們是一個獨立的國家，而不是中國的一部分。”另一位37歲的女商人Tsai Wan-jen的回答表現出她對來自北京越來越大的政治壓力深感擔憂：“如果這次我不投票，以後可能就沒有機會了。”

中國壓力

“面對中國政府與日俱增的干預，民進黨候選人蔡英文捍衛並擴大了自己在台灣的影響。”瑞士電視新聞Tagesschau評論道。其駐華記者Claudia Stahel在投票現場的報導中分析說，蔡英文的獲勝，可能會造成台灣同中國大陸關係的惡化。 “這是一場'支持'或者'反對'中國的選舉。蔡英文和她的反中陣營在大選中高票勝出，中國不會接受這一結果，因為在它看來，台灣始終是一個反叛省。” 目前，全世界有15個國家和台灣建有外交關係，四年前，該數字尚為22個。

“中國將施加給台灣更多壓力。但這不會產生任何效果，因為蔡英文已經向選民承諾，要進一步同中國保持距離。這一點她會說到做到。這便意味著，中國和台灣之間的隔閡會變得更深。” 瑞士電視台駐華記者預測道。

這一分析得到新蘇黎世報的呼應。該報以《台灣反中總統成功連任並呼籲北京接受選舉結果》為題，指出與中國大陸的關係問題是本次台灣總統選舉的核心議題，蔡英文的成功當選表明台灣人傾向於同中國大陸保持距離的立場。

民主價值

瑞士法語《時報》(Le Temps)在大選前幾日，就預言了蔡英文的當選。該報介紹道：“通過婦女政治地位的提高，人人享有婚姻權、全民公決的引入、世界領先的醫療系統、可再生能源的發展以及優秀的生活品質，台北已躋身世界最美城市之列… … 台灣模式-開放民主的中文世界-同中國大陸高科技及民族主義下的權威統治越來越格格不入。”

《時報》認為，來自北京的(包括軍事層面)的威脅、‘一國兩制’政策在香港的失敗，均是保障蔡英文連任的因素。該報在蔡英文勝出後寫道：“面對共產主義專制政權，蔡英文代表的是民主價值的護衛。”

sda-ats/srf/NZZ/SWI

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