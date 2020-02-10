此内容发布于2020年2月10日 下午4:50

依据上周日公投通过的法律修订案，瑞士的同性恋与双性恋群体在面对基于性取向的歧视时会得到更多法律保障。 (Manuel Lopez)

上周日，瑞士选民通过了对反种族主义惩罚规范的修订案，使其可用于处罚基于性取向的歧视行为，从而关上了围绕男、女同性恋与双性恋者权利方面的一个漏洞。瑞士媒体对选民的广泛支持大多表示欢迎。

瑞士《一瞥报(Blick)》周一写道，2月9日这个周日是“对不宽容者来说糟糕的一天”。

昨天，63.1%的选民赞成扩大既有反种族主义惩罚规范的适用范围，将基于性取向的歧视行为纳入犯罪的新刑事标准。

《一瞥报》称，投票结果意味着“成千上万公民有了更多的自由”，而不是要进行审查或限制言论。

《每日导报(Tages-Anzeiger)》表示，这一结果应被视作朝着同性恋者取得平等权利方向迈出的一大步，而非任何一种特殊保护。

该报指出：“(同性恋者)受到威胁、被边缘化。社会如今做出明示，将不再容忍这种情况。”

《新苏黎世报(NZZ)》也在很大程度上欢迎这一“象征性”决定。“抵制生活多样性的声音得不到支持，”该报写道。不过，这份报纸的社论补充说，对刑法的修订鲜少改变个人的态度。

文中阐述：“(新标准)在法律实践中只会起到次要作用。而且刑法有选择地保护人类尊严，这仍不能令人感到满意。”

“跬步之国”

对这一法律修订案的大力支持集中在法语和意大利语区及城市地区(英)外部链接；而反对之声则主要来自瑞士中部与东部的农村地区。

法语日报《时报(Le Temps)》将“彩虹旗的凯旋”描述为“向恐同发出的有力讯号”。

弗里堡(Fribourg)报刊《自由报(La Liberté)》也附和这一看法：“同性恋者赢得了一场无可挑剔的胜利”。

议会下个月即将讨论同性婚姻议题。但《自由报》指出，虽有上周日这“七年磨一剑”的胜利， 同性婚姻支持者仍应保持耐心，因为瑞士直接民主的前进速度非常之慢。

《汝拉报(Journal du Jura)》也认同这一说法。该报表示，瑞士“终于追上了大多数欧洲国家的步伐。昨天的‘赞成’票无疑会推动同性婚姻议题”。

虽然瑞士政府对一项尽快给予同性恋伴侣结婚权利的议案表示支持，但认为应晚些时候处理借助医学手段辅助生育的问题。

这份汝拉报章写道，同性伴侣借助医学手段辅助生育等开放式问题仍然非常敏感，并警告其支持者“不要让小船超载”。

该报总结说：“瑞士是个跬步之国，一切都要花时间。如果试图一蹴而就，迅速实现影响国民的变革，那么就注定会撞上南墙。”

2020年2月9日瑞士全民公投 瑞士禁止同性恋歧视 瑞士当地时间2月9日，瑞士选民就两项提案进行全民投票。目前，投票预测显示，基于性取向的歧视行为有望被纳入犯罪的新刑事标准、从而受到法律惩戒进行决断。于此同时，另一项呼吁国家进一步提倡与推进经济适用房的新建及改造工程的公民动议，恐在本轮公投中遭遇否决。 作者： Reto Gysi von Wartburg, 张樱

Keystone-SDA/sb

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