上周日，瑞士选民通过了对反种族主义惩罚规范的修订案，使其可用于处罚基于性取向的歧视行为，从而关上了围绕男、女同性恋与双性恋者权利方面的一个漏洞。瑞士媒体对选民的广泛支持大多表示欢迎。
瑞士《一瞥报(Blick)》周一写道，2月9日这个周日是“对不宽容者来说糟糕的一天”。
昨天，63.1%的选民赞成扩大既有反种族主义惩罚规范的适用范围，将基于性取向的歧视行为纳入犯罪的新刑事标准。
《一瞥报》称，投票结果意味着“成千上万公民有了更多的自由”，而不是要进行审查或限制言论。
《每日导报(Tages-Anzeiger)》表示，这一结果应被视作朝着同性恋者取得平等权利方向迈出的一大步，而非任何一种特殊保护。
该报指出：“(同性恋者)受到威胁、被边缘化。社会如今做出明示，将不再容忍这种情况。”
《新苏黎世报(NZZ)》也在很大程度上欢迎这一“象征性”决定。“抵制生活多样性的声音得不到支持，”该报写道。不过，这份报纸的社论补充说，对刑法的修订鲜少改变个人的态度。
文中阐述：“(新标准)在法律实践中只会起到次要作用。而且刑法有选择地保护人类尊严，这仍不能令人感到满意。”
“跬步之国”
对这一法律修订案的大力支持集中在法语和意大利语区及城市地区(英)外部链接；而反对之声则主要来自瑞士中部与东部的农村地区。
法语日报《时报(Le Temps)》将“彩虹旗的凯旋”描述为“向恐同发出的有力讯号”。
弗里堡(Fribourg)报刊《自由报(La Liberté)》也附和这一看法：“同性恋者赢得了一场无可挑剔的胜利”。
议会下个月即将讨论同性婚姻议题。但《自由报》指出，虽有上周日这“七年磨一剑”的胜利， 同性婚姻支持者仍应保持耐心，因为瑞士直接民主的前进速度非常之慢。
《汝拉报(Journal du Jura)》也认同这一说法。该报表示，瑞士“终于追上了大多数欧洲国家的步伐。昨天的‘赞成’票无疑会推动同性婚姻议题”。
虽然瑞士政府对一项尽快给予同性恋伴侣结婚权利的议案表示支持，但认为应晚些时候处理借助医学手段辅助生育的问题。
这份汝拉报章写道，同性伴侣借助医学手段辅助生育等开放式问题仍然非常敏感，并警告其支持者“不要让小船超载”。
该报总结说：“瑞士是个跬步之国，一切都要花时间。如果试图一蹴而就，迅速实现影响国民的变革，那么就注定会撞上南墙。”
Keystone-SDA/sb