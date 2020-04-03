模范行为？3月31日，瑞士中部地区楚格(Zug)一家商店的橱窗里，模特纷纷被套了口罩。 (Keystone)

“不应该，”瑞士政府和世界卫生组织(WHO)建议；“应该，”部分欧洲国家政府和某些瑞士政客们坚持己见；而瑞士资讯swissinfo.ch不少读者则众说纷纭、举棋不定：“说不准，应该，也不应该。”



自4月1日起，与瑞士接壤的奥地利实施最新防疫措施，即日起超市在入口处向顾客免费发放口罩，民众在进入超市购物时必须戴口罩。与此同时，奥地利政府也计划于4月6日将该举措拓展到营业规模超过400平方米的所有副食店和药店。捷克共和国和斯洛伐克，已于3月中期强制要求所有国民在公共场所必须佩戴口罩。而在东亚很多国家/地区，在默认情况下，几乎出现在公共场所的每个人都会自动自发戴口罩。



在欧洲境内，虽然瑞士业已位居每百万名居民中新冠病毒确诊感染病患人数最高的国家之列，然而，瑞士政府相关行政管理部门对“全民戴口罩”的举措不以为意，并未予以重视。



瑞士联邦公共卫生局(FOPH)流行病办公室负责人丹尼尔·科赫(Daniel Koch)在3月17日举办的新闻发布会上称："截至目前尚无证据表明，向公众分发口罩的做法能够保护到居民。"



迄今为止，科赫已相继多次公开表达对建议瑞士民众普遍佩戴防护口罩、以遏制新冠病毒疫情蔓延的反对意见。在3月27日接受瑞士德语电视台SRF采访(德)外部链接中，他表示，戴口罩甚至有可能会给人造成一种错误的安全感。

“很显然，戴着口罩，您会感觉自己得到了更好的保护。这种‘自我感觉’极有可能会导致有些人不再那么注重其他的防疫措施，他们或许会减少洗手的频率、更频繁地去触碰口罩和摸脸，而把保持人际间的距离抛诸脑后，”科赫在采访中如是说。



“消耗、浪费口罩”



然而，并非所有人都对联邦卫生局流行病办公室官方发言人的立场和解释感到满意。3月22日，瑞士全国规模最大的跨行业工会组织-瑞士工会联盟(UNIA)在瑞士最大的连锁超市巨擘之一-Migros位于日内瓦的分店门外，领导了一场抗议示威活动(法)外部链接，突出强调该连锁超市旗下许多员工目前承受的焦虑不安、人人自危的情绪，据部分员工坦言，雇主Migros禁止他们自发地佩戴口罩或手套上班。



“我们遵循的都是瑞士联邦公共卫生局官方建议的措施，”Migros集团新闻发言人Tristan Cerf在接受瑞士法语电视台RTS采访(法)外部链接时称：“或许(联邦卫生局建议的防疫措施里)不包括佩戴口罩或手套让人感到有点诧异，不过，那些措施(即戴口罩和手套)的确并无实效可言。”



科赫的解释和言论，确实真实反映了瑞士政府官方立场(多语)外部链接：只有为那些在2019新冠病毒疾病检测中呈阳性反应的确诊病患、出现相关症状或新冠病毒高危易感群体提供检查、治疗或护理的相关人员，才应该佩戴医用外科口罩或能够达到过滤空气中微小颗粒物效果的防护型口罩。



瑞士联邦卫生局明确声明(多语)外部链接：“健康的人不应该在公开场所佩戴口罩(医用外科口罩)。如果您健康状况良好，它们(即医用外科口罩)不会有效保护您免受呼吸道病毒感染。”



这一立场无疑响应了世卫组织的主张。世卫组织强调外部链接：“如果您目前没有生病，也没有照顾病人，那么，您(佩戴口罩)就是在消耗和浪费口罩。”于此同时，世卫组织也针对什么时候该戴口罩、以及该如何佩戴、使用、取下和处置口罩提供了相关建议外部链接。

“善意的谎言”



然而，在来自不同政治派别的数位瑞士政界人士看来，瑞士政府曲解了世卫组织的原意。



“如果口罩供应充足、数量足够，那么暂时强制执行全民口罩令-比如规定民众在外出采购或搭乘公共交通工具时必须戴口罩，这种做法是有意义的，”来自持左翼政见的瑞士绿党政客巴斯蒂安·谷罗德(Bastien Girod)表示。



谷罗德严词谴责瑞士联邦卫生局在信息沟通方面欠缺透明。“鉴于口罩面临供应短缺，因此，联邦卫生部门目前正以策略性的手法、巧妙地告知民众(戴口罩毫无意义)。如果戴口罩确实对预防新冠病毒传播毫无帮助，那么医院的医护人员也不会用上口罩。”



在来自右翼保守党派瑞士人民党的维瑞娜·赫尔佐格(Verena Herzog)看来，联邦卫生局一而再、再而三地质疑一次性卫生口罩的效用，这实在“令人费解”。



“这纯粹就是一个善意的谎言，原因就在于，(联邦)强制性的医疗物资储备缺口还未得到填补，”赫尔佐格认为：“即便达不到100%的防护，卫生口罩也能在一定程度上阻挡病毒传播，从逻辑角度来看，也能提供巨大的帮助。”



对此，联邦卫生局的解释(多语)外部链接是，新冠病毒目前已知的传染途径之一为飞沫传播，“当感染者打喷嚏或者咳嗽时，飞沫不仅能飞溅到周边人群的口鼻，也能溅入他人的眼睛，因此，口鼻防护的口罩起不到保护作用。”



科赫本人也坦言，瑞士政府没有足够数量的口罩来效仿捷克共和国和斯洛伐克那种“全民口罩强制令”，不过他坚称，瑞士能充分保证专业医护人员的口罩供给。“瑞士政府目前大约有1700万个口罩的储备量，而且我们还在不断采购更多的口罩，”科赫在接受瑞士德语电视台SRF采访时称：“不过，当前我们平均每天大约需要消耗200万个口罩。”



来自瑞士人民党的政界人士安德雷亚斯·格拉尔纳(Andreas Glarner)表示，自己很清楚戴口罩并非是免于感染新冠病毒疾病可靠的防护之举，“话虽如此，但如果每一位有可能已经感染上新冠病毒的病毒携带者，在被感染之前，从一开始就被要求必须得戴口罩，那么，我们肯定能提前预防、减少感染。”他认为，如果此前口罩数量充足，那么瑞士政府或许会施行全民口罩策略。

众说纷纭



瑞士资讯swissinfo.ch不少读者-当然，绝不是所有人-都认同格拉尔纳的观点。“简直称得上是愚蠢且拙劣的管理，才会在这种高风险危机时期不去强制执行让民众戴口罩的政策，要知道，(强制民众戴口罩的)这种做法，能够大大降低感染率，”读者RR写道。

读者Suze认为，戴口罩“只不过是(新冠病毒感染者)试图标榜某种美德信号的做法。如果你已经感染上新冠病毒，为了保护他人而戴上口罩，那么眼下你自觉隔离、远离他人才是最理所应当的。戴口罩是为了防止感染病患将病毒传染他人，而不是让没生病的人保护自己。”

“关于口罩短缺，我们首先得搞清楚，这是由于政府相关管理部门缺乏预测能力和预防意识造成的。佩戴口罩的人，只是通情达理、而且抱着对社会负责的态度在做这件事，”化名为“常识”(Common Sense)的读者给我们留言道。

读者Sam则反驳道：“对那些健康的人来说，把口罩从真正需要它们的人手中夺走(给自己戴上)，无疑是极端自私的行为。”

“科赫先生很清楚(戴口罩)是有用的，但在我们没有充足口罩供应的情况下，他没办法承认这一点。因此，至于口罩究竟为什么毫无帮助，他只能对我们说谎，”读者Huttuman总结道。





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(翻译：张樱), swissinfo.ch

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