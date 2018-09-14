此内容发布于2018年9月14日 下午12:09 最后更新 - 2018年9月14日 -12:09

《每日导报》在报道中称，据其综合各方信息推测，俄方间谍在今年春季暗中窥视图谋的目标，是位于伯尔尼附近的施皮茨实验室(Spiez Laboratory) 。

(Keystone)

据今日(9月14日)发行的瑞士纸媒《每日导报》(Tages-Anzeiger)援引未具名消息人士的报道称，两名俄罗斯特工因涉嫌窥探瑞士实验室研究机密而于今年年初在荷兰被拘捕，并被驱逐出境。



瑞士联邦情报局(FIS)日前已确认《每日导报》相关报道以及荷兰媒体《新鹿特丹商报》(NRC Handelsblad)所获取的采访信息属实。瑞士官方新闻发言人在接受媒体采访(德)外部链接时表示：“瑞士联邦情报局积极参与了此次与荷兰及英国同行所展开的联合行动。”此外，她也补充道，这种跨国合作，或许能够“有效阻止刻意针对瑞士赖以行使国家职能的基础设施核心部分的非法行为”。



《每日导报》在报道中称，据其综合各方信息推测，俄方间谍在今年春季暗中窥视图谋的目标，是位于伯尔尼附近的施皮茨实验室(Spiez Laboratory) 。



该实验室对在叙利亚部署的可疑毒气，以及英国声称的俄罗斯曾用来谋杀一名前任特工的致命呼吸神经毒剂样本进行了检验分析。



《每日报道》在报道中提及，两名俄方嫌疑人，并非上周被英国指控于今年3月在英格兰企图谋杀谢尔盖·斯科利帕(Sergei Skripal)及其女儿的俄国间谍。俄罗斯政府当局也否认这两名特工与斯科利帕案有任何联系。



《每日导报》也补充道，瑞士政府此前早已获悉这家瑞士化学品检测实验室遭遇暗中监视刺探信息，与此同时，瑞士检察总长也参与了调查工作。

Reuters/SRF/Tages-Anzeiger/ilj

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