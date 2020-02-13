此内容发布于2020年2月13日 上午9:40

2017年10月，汉堡中区的结婚登记处，两位男士刚刚登记结婚，这在瑞士还不可能。

(Keystone / Georg Wendt)

按照瑞士民众的看法，同性恋伴侣完全可以结婚、收养子女或接受精子捐献，这是一个民意调查得出的结果，而瑞士国会所持的态度则比较保守。



2020年2月9日，瑞士公民在全民投票中通过了对反种族主义惩罚规范的修订案，将在这项刑法中增添对同性恋歧视仇视行为的惩处。而一个由瑞士同性恋和双性恋协会Pink Cross外部链接发起的民意调查的结果也与投票结果相呼应，民调显示：五个瑞士人中有四人赞同同性恋结婚。

Homo-Ehe Grafik

“瑞士国民其实早就持‘婚姻面前人人平等’这个观点，”Pink Cross协会主席Roman Heggli说：“现在是国会解放思想的时候了。”



瑞士国民院将在春季例会上就同性恋婚姻问题进行讨论，联邦(瑞士政府)和相关咨询委员会对于“女同性恋接受精子捐献”持反对态度。

而国民在民意调查中却表现出完全不同的开明态度：三分之二参加调查的人表示，女同性恋伴侣可以接受精子捐献；67%支持男同性恋收养子女(包括非伴侣亲生子女)。

Samenspende Grafik

Adoption Grafik

保守的国会

这种官方与民众之间的迥异思想差异，按照Pink Cross协会主席的说法是瑞士国会对于社会政治话题的一贯保守态度造成的，这也体现在对于父亲产假的态度上。



Heggli希望，国会能认真思考这个民调的结果，他认为“联邦的态度未能体现平等。”

直接民主起到正面作用？



一般情况下，如果官民的态度分歧如此悬殊，最合乎逻辑的解决办法应该是发起全民动议，但是Heggli却不愿意这样做，他说：“对我们来说最重要的是尽快解决问题，而公民动议的过程比较漫长。”

其他很多不实行直接民主的国家早已允许同性恋结婚，比如法国、德国、奥地利、英国、西班牙及斯堪的纳维亚各国。

Parteizugehörigkeit Grafik



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram