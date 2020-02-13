此内容发布于2020年2月13日 上午9:40

2017年10月，漢堡中區的結婚登記處，兩位男士剛剛登記結婚，這在瑞士還不可能。

(Keystone / Georg Wendt)

按照瑞士民眾的看法，同性戀伴侶完全可以結婚、收養子女或接受精子捐獻，這是一個民意調查得出的結果，而瑞士國會所持的態度則比較保守。



阅读本文简体字版本请 点击这里 信息框结尾

2020年2月9日，瑞士公民在全民投票中通過了對反種族主義懲罰規範的修訂案，將在這項刑法中增添對同性戀歧視仇視行為的懲處。而一個由瑞士同性戀和雙性戀協會Pink Cross外部链接發起的民意調查的結果也與投票結果相呼應，民調顯示：五個瑞士人中有四人贊同同性婚姻。

Homo-Ehe Grafik

“瑞士國民其實早就持‘婚姻面前人人平等’這個觀點，”Pink Cross協會主席Roman Heggli說：“現在是國會解放思想的時候了。”



瑞士國民院將在春季例會上就同性戀婚姻問題進行討論，聯邦(瑞士政府)和相關諮詢委員會對於“女同性戀接受精子捐獻”持反對態度。



而國民在民意調查中卻表現出完全不同的開明態度：三分之二參加調查的人表示，女同性戀伴侶可以接受精子捐獻；67%支持男同性戀收養子女(包括非伴侶親生子女)。

Samenspende Grafik

Adoption Grafik

保守的國會

這種官方與民眾之間的迥異思想差異，按照Pink Cross協會主席的說法是瑞士國會對於社會政治話題的一貫保守態度造成的，這也體現在對於父親產假的態度上。



Heggli希望，國會能認真思考這個民調的結果，他認為“聯邦的態度未能體現平等。”



直接民主起到正面作用？

一般情況下，如果官民的態度分歧如此懸殊，最合乎邏輯的解決辦法應該是發起全民動議，但是Heggli卻不願意這樣做，他說：“對我們來說最重要的是盡快解決問題，而公民動議的過程比較漫長。”



其他很多不實行直接民主的國家早已允許同性戀結婚，比如法國、德國、奧地利、英國、西班牙及斯堪的納維亞各國。

Parteizugehörigkeit Grafik



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram