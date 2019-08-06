在日内瓦湖(又名“萊芒湖”)水域从事浆板运动 (© Keystone / Laurent Gillieron)

瑞士最大的湖泊静谧而浪漫的蓝绿色看似如水晶般晶莹剔透，其实并没有那么干净无污染：“海洋之瞳”团体(Oceaneye)近期分析表明，日内瓦湖含有大量粒径小于20厘米的塑胶废料，而这些塑料纤维、颗粒或薄膜被形象地喻为“湖泊界的PM2.5”。



于2018年采集自日内瓦湖(亦称为“萊芒湖”)14个地点的水质样本显示，平均每平方公里的湖泊范围内，存在的粒径介于1-20毫米的塑胶废料，分量竟高达129克；而漂浮在这个阿尔卑斯湖群中最大的湖泊里的微塑料污染物，总计已达1400万之众。

微塑料，根据来源可分为初生微塑料和次生微塑料。初生微塑料是经过河流、污水处理厂等而排入海洋环境中的塑料颗粒工业产品，比如化妆品、牙膏、洗面奶等含有的微塑料颗粒，或者作为工业原料的塑料颗粒和树脂颗粒。次生微塑料是由大型塑料垃圾经过物理、化学和生物过程造成分裂和体积减小而成的塑料颗粒。



“海洋之瞳”团体的研究人员在接受瑞士公共电视台RTS采访时表示，虽说食品包装构成了微塑料的主要来源，但目前很难确定或证实，究竟什么才是日内瓦湖中的塑料颗粒最关键的“始作俑者”。



研究人员还解释道，一旦粒径较大的塑料块在水中待上一段时日，紫外线、空气流动产生的风、以及水流波浪压力的“合力”，会将其分解成很难根除的小颗粒。

“海洋之瞳”的科学总监Gaël Potter表示：“从日内瓦湖水域的动物群中，能看到显著影响，”尤其是将这些微塑料吞入腹中的动物，会呈现出消化问题。



Keystone-SDA/dos

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