深圳国际文化周推介会在伯尔尼Kursal会议中心举行。 (swissinfo.ch)

2019年4月29日，瑞士首都伯尔尼Kursal会议中心接待了一个特殊的使团，来自深圳市委、深圳钟表、服装和艺术界的代表在这里举行了一场推介会，旨在将深圳介绍给瑞士民众，进一步加强深圳与伯尔尼之间各领域的合作。

一个在中国南部、一个在瑞士中部，隔着万水千山，深圳是怎样找到了伯尔尼？原来早在2015年2月13日深圳市与伯尔尼州便缔结了姐妹州市关系，自此两个地区在各领域展开了雨后春笋般的合作。

这次伯尔尼举办的深圳周活动由深圳市对外文化交流协会、深圳人民政府对外办公室主办，深圳市国际交流合作基金会及深圳市钟表行业协会承办，瑞士3H合作联盟协办，宗旨是提高深圳在瑞士的知名度。

瑞士人耳熟能详的中国城市，无非是北京和上海，甚至广州，除了广州炒饭之外也知之甚少，深圳则更加陌生。而深圳政府此次带团前来开展深圳周活动正是要改变这种状况。

许多共同之处

伯尔尼算是与深圳同命相连，因为中国说起瑞士会想到日内瓦、苏黎世，不会想到伯尔尼。

知道深圳的瑞士人，大多是因为它临近香港。其实深圳在建市40年以来，已经取得了诸多成绩：因其卓越的科技与创新，获得“中国硅谷”之称，还因在设计和时尚领域的突出表现被联合国授予“设计之都”的美誉；深圳也是中国的钟表之都。



与深圳一样，伯尔尼也是一个注重高科技与创新的地区，同时也是瑞士钟表协会所在地，许多著名钟表企业的总部也设在伯尔尼州。因此两座城市实际上有着许多共同之处。

在这个深圳国际文化周推介会上，伯尔尼和深圳政府要员在伯尔尼会议中心聚首，分别介绍了各自的特点，表达了相互合作的意愿。

“深圳是一座年轻的城市，建市40周年，居民平均年龄33岁，”深圳宣传部长李小甘在讲话中说：“但是深圳绝不仅仅是一座移民城市，还是一座充满设计、时尚和创新的城市。”他希望瑞士人来深圳旅游、投资。

伯尔尼州办公厅兼外办主任托马斯·莫瑟尔(Thomas Moser)则提及伯尔尼的双语特征，“这是国际化的表现，非常适合外国企业来此安家。

协助这次深圳周活动在伯尔尼举行的瑞士3H合作联盟联合会长赵英博告诉瑞士资讯swissinfo.ch：“深圳与伯尔尼已经从开始的不了解，一步一步地发展到有所认识，逐步加深了解，发现在很多领域都可以合作。“

两种文化

伯尔尼和深圳之间的合作日益加强落实到很多具体项目上，前不久，伯尔尼大学的一项新高科技人工智能透视装置与深圳一家公司达成了合作关系。对于两个地区之间的合作机会，伯尔尼经济发展局负责亚洲板块的Vassiliki Riesen最有发言权，她看好未来的合作前景。

因为工作关系，Riesen女士近四年来每年至少两次前往中国，在她眼里中国人是“积极向上，思想活跃的合作伙伴。“

至于两国之间的文化冲突，她也深有体会。”中国人思维敏捷，但目前还缺乏整体框架结构，中国人的想法有时会显得‘太快’，而瑞士人办事则需要一定的章程。“尽管办事风格不同，她依然坦言：”但最后无论怎样都会成功。“

许多瑞士厂家在中国设立生产线，但是由于中国劳动力和成本费用的提高，致使许多外资企业不得不离开中国，另寻价格更优廉的生产基地，对此伯尔尼经济发展局国际事物负责人Jean-Philippe Devaux表示：“中国的市场很大，潜力也很大。因此深圳致力于在’高科技“领域占据有利地位，以吸引投资。而最后的生产也不一定局限在深圳。”

在中瑞经济合作关系日益加深的今天，深圳与伯尔尼两个姐妹情深的州市面对未来充满信心。在这次推介会上，来自瑞士政界、商界、艺术界的知名人士受邀来到了现场。伯尔尼Kursal会议大厅里陈列着深圳代表团带来的产品和作品。

瑞士本地模特身着深圳设计师设计的服装，在会场穿梭，向本地人展示来自中国的时尚。或一条衣裙；或一幅绘画、一件珠宝、一块腕表，瑞士人在这个推介会上认识了一座名叫深圳的中国城市。

瑞士资讯swissinfo.ch

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