此内容发布于2016年3月4日 下午5:08 最后更新 - 2016年3月4日 -17:08

瑞士司法部长西蒙奈特·索马鲁嘎(中)在周五召开的新闻发布上 (Keystone)

瑞士司法部长西蒙奈特·索马鲁嘎 (Simonetta Sommaruga)在周五召开的新闻发布会上强调，瑞士联邦委员会的目标是，与欧盟找到一个反对大规模移民动议后和解性的解决方案。

司法部长西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)宣布，联邦委员会今早作出决议，决定就“反对大规模移民动议”推行最佳的解决方案-同时也是与欧盟继续保持和谐友好关系的解决方案。鉴于目前尚未公布具体解决办法，联邦委员会仅于今晨签署了单方面保障条款。

索马鲁嘎表示，当今瑞士致力于寻求与欧盟维持友好往来的解决方案，因此，瑞士必须开始制定暂时性解决方案。该方案的推进出于三方面考虑。首先，联邦委员会必须有所行动，因为大规模移民动议有三年的实施限期，即在未来三年内，该动议必须付诸实施。其次，如今联邦委员会希望督促议会，针对 “反对大规模移民动议”的实施作出明确表态。第三，暂时性解决方案也使得瑞士与欧盟的谈判得以继续进行。

一旦与欧盟的谈判达成结果，联邦委员会将把缔结的相应结果引入议会并进一步跟进。2015年，与欧盟的谈判已经启动，然而在眼下英国就是否退出欧盟进行公投之前，瑞士与欧盟的谈判将无法结束。

与克罗地亚的人员自由流动协议

此外，瑞士还于今晨在布鲁塞尔与欧盟签署了关于瑞士与克罗地亚人员自由流动协议的附加条款，协议将于2017年2月9日之前生效，否则瑞士将被赶出 “地平线2020 ”欧盟框架计划。

该协议本应该早就签署了，但是由于瑞士在2014年2月9日通过了反对“大规模移民”的投票，致使与欧盟的双边协议中“人员自由流动”发生冲突，该协议便被搁置。今晨协议的签署也意味着，克罗地亚人从下周末起，可无需签证进入瑞士旅游，但工作许可与之前没有变化，对此瑞士下一步将在协议做出修正。

瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社

Neuer Inhalt Horizontal Line