瑞士联邦委员兼外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)。

(Keystone / Jean-christophe Bott)

瑞士联邦委员兼外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)在接受瑞士资讯采访时表示，他想让瑞士在国际上拥有一个自信的形象，并将在维护本国利益的基础上开展外交工作。



瑞士资讯swissinfo.ch：您非常了解瑞士国民的心理，那么您想怎样在国际上树立瑞士的自信形象呢？



Ignazio Cassis：“现在的问题不是‘怎样’，而是‘什么’，在未来十年瑞士将遇到怎样的机会和机遇？方向是什么？这其中包括态度和观念。我们想知道是什么在驱动发展的走向。众所周知的是数字化、气候变迁和移民潮这些大事件，我们要接受挑战，尤其要集中精力面对这些大事件中为我们创造的机会，而‘怎么做’是下一步的问题。”



swissinfo.ch：瑞士是一个小国，也不是欧盟的一部分，在政治上并无很大影响力。当大国发起号召，瑞士就要做出反应。瑞士不应该从这种类似机会主义的境遇中解脱出来吗？



I.C：瑞士在外交史上一直表现得比较被动。而我所说的是遇到机会，抓住机会。而机会主义则是其他的意思，是一个贬义词。实际上瑞士做的并不差。我们生活在一个美丽的国度。



但这还远远不够，我们不能总是保持被动，而是要主动提出这样的问题，联邦的未来是什么，各州都能做些什么？要想找到答案，就必须知道世界10年后的发展，而我们已经意识到了这一点。

"瑞士的日内瓦驻扎着许多国际组织，这为瑞士进行调停工作提供了良好的先决条件。"

引言结束

swissinfo.ch：在世界各国的意见纷争和讨论中，瑞士应该坚持什么立场？



I.C：稳定、诚信、安全、远见和中立是我们坚守的5项原则，令我们在全世界享有良好的声誉。因此我们常常在国与国之间充当斡旋的角色。



swissinfo.ch：瑞士在今后10年将遇到什么样的挑战？



I.C.：我们必须加强多元化体系，因为现在这个世界中出现了很多大势力，这其中肯定包括中国，但是还有土耳其、巴西、南非等。出现极化现象，谁都想出头。我们要知道怎样在这种状况下，发挥我们的优势，避免出现矛盾激化。瑞士的日内瓦驻扎着许多国际组织，这为我们进行调停工作提供了良好的先决条件。



swissinfo.ch：在瑞士外交工作计划2028中，主要强调了瑞士利益，您作为外交部长，会本着“瑞士第一”开展外交工作吗？



I.C.：“瑞士第一”这样的话您不会从我嘴里听到。其实它来自美国竞选中的“美国第一”，意思远不止字面简单的含义。作为瑞士联邦委员，我当然代表的是瑞士利益，这是我责无旁贷的义务。宪法第二条明确规定，联邦委员的责任是捍卫我们国家的安全并促进国泰民安，外交部也同样拥有这样的职责，要想履行这样的职责，必须与其他国家搞好关系，保障世界和平。在一个民主国家，外交政策往往就是“利己政策”。瑞士将保持开放和团结的形象，而维护本国的价值观和利益与外交政策并不冲突，而应该是相得益彰的。

采访视频(德)：

embed cassis Facebook Live: Interview mit Aussenminister Ignazio Cassis



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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