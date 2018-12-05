此内容发布于2018年12月5日 上午10:30 最后更新 - 2018年12月5日 -10:30

维奥拉·阿姆海尔特(左)与卡琳·凯勒-苏特成为瑞士的第八与第九位女性联邦部长

(Keystone)

维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)和卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)今日被议会选出，成为七人联邦委员会也就是瑞士政府的新成员。



作为中间党派基督民主党成员的阿姆海尔特(多语)外部链接将接替多丽丝・洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)的席位。同属基督民主党的洛伊特哈尔德在联邦委员会工作12年后，将于本月底正式卸任。



周三这一天，联邦大会-由国民院200名议员和联邦院46名议员共同组成-还从中右翼自由民主党内选出卡琳·凯勒-苏特(多语)外部链接来接替约翰·施奈德-阿曼(Johann Schneider-Ammann)，他在联邦委员会任职8年后，也将正式退休。

+ 联邦委员会委员：从选举到离职(多语)外部链接



维奥拉·阿姆海尔特来自瑞士西南部瓦莱州(Valais/Wallis)，56岁，律师，自2005年起就在国民院任议员。她在第一轮的选举中就赢得240票中的148票，击败了同党派的海蒂·茨格拉根(Heidi Z’graggen)。阿姆海尔特成为担任联邦委员会部长的第八位女性。



在接受选举结果的讲话中，阿姆海尔特表示自己会带着谦逊和真诚来完成自己的职责，并会努力与同事团结一致，来找到有效率、重实效的解决办法。



“为了找到长远的解决办法，我需要你们的支持，”她说道，呼吁议员们彼此尊重：“让我们为祖国的未来而携手合作。”



意料之中



凯勒-苏特的获选可谓毫无悬念，比起党内同事汉斯·维奇(Hans Wicki，德)外部链接，她一直都是热门人选。她获得了237票中的154张支持票。



这名来自瑞士东北部圣加仑州(St Gallen)的54岁参议院主席有着雄心壮志：2010年她就曾参选部长职位(英)外部链接，但输给了约翰·施奈德-阿曼。在从政以前，她曾担任会议翻译和中学教师。



凯勒-苏特在她的讲话中也认同阿姆海尔特的看法，即合作才是当行之路。“在瑞士一个人只有有限的影响力，它还受时间制约。如果我们要想找出解决办法，就只能并肩合作，”她说道。



凯勒-苏特还评论了联邦委员会中自由民主党女性屈指可数的纪录：1984-1989年任职的首位女部长伊丽莎白·寇波(Elisabeth Kopp)曾一直是该党在联邦委员会的唯一女性代表。



她表示：“随着我的获选，自由民主女性充满荆棘的篇章终于画上句号。在政府缺席近30年后，我得此殊荣成为联邦委员。我相信一切从此将回归正常。”



阿姆海尔特与凯勒-苏特成为瑞士的第八与第九位女性联邦部长。联邦委员会(多语)外部链接如今由四名男性与三名女性组成。



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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