莱特纳大使在伊朗首都德黑兰参观装置艺术。 (https://twitter.com/SwissEmbassyIr)

当上周所有迹象都指向一触即发的战争时，美国和伊朗之间通过瑞士驻德黑兰大使馆交换着信息-信使就是瑞士大使马库斯·莱特纳。这个人到底是谁？

作为华盛顿和德黑兰之间的信使，瑞士对其使命从来都是守口如瓶。这是因为瑞士只有在信任和保密的前提下，才能行使其中立保护国委托任务。

上周，位于伯尔尼的瑞士外交部(EDA)对外宣布的内容仅限于：两个对峙国家间有所沟通。



保护国委托任务

已经在德黑兰工作了两年的瑞士驻伊朗大使马库斯·莱特纳(Markus Leitner)必须确保战争警报中保持专业的外交素质。

他在9月份接受新苏黎世报(NZZ)采访时表示，自美国退出2018年伊核协议以来，保护国委托任务的担子就重了许多，几乎占据了他的一半的工作时间。当下，工作就更加繁重了。

在Twitter上，莱特纳的形象经常是不戴领带，穿着牛仔裤，衬衫第一个口子打开-非正式的轻松打扮，神采并不打折。正如一位前外交官所说的那样，他在瑞士外交界享有“非常好的声誉”。莱特纳今年53岁，经济学专业毕业，两个子女已经成年。

马库斯·莱特纳(Markus Leitner)参观伊朗的开心果加工厂。 (https://twitter.com/SwissEmbassyIr)

在外交部的24年

在工业、贸易和金融领域工作数年之后，他于1996年转入瑞士外交部，负责经济和财政事务-改变瑞士“血钻石中转站”状况就是他的任务之一。

之后他被派往南非和智利。2013年起任大使之职-并在埃及最危机的时候被派往开罗。他后来曾说：“我上任一周时，将国书递交给了当时的穆尔西(Mursi)总统，两周后他便被免了职。” 发生大规模游行时，他就在使馆睡睡袋，因为上下班路途可能被封堵。

2007年，马库斯·莱特纳与家人同后来获得诺贝尔奖的瑞士天文学家Michel Mayor(左三)合影。 (https://twitter.com/SwissEmbassyIr)

镇定而强大的神经

对于莱特纳而言，开罗的经历是一份磨炼。瑞士外交部对德黑兰这个职位的人选无论身体还是心理稳定性要求都很高。在埃及，莱特纳展示了他在危机时期所需的冷静。无论白天还是黑夜作为大使都必须随时处于备战状态。在德黑兰，他对外必须传递一切正常的信号，因为瑞士大使馆是德黑兰人的一个风向标。如果存在不安情绪或出现撤离情况，当地人将视其为该市即将被美国袭击的信号，从而引发恐慌。除此以外，大使馆门前总会有仇恨美国的示威活动。

去年12月，在伊朗与美国交换囚犯的谈判中，莱特纳也展示了他坚韧的神经。美国政府成员后来称赞莱特纳“为解放美国公民做出了不懈的努力”。

在德黑兰附近购物：莱特纳向水果商解释为什么不需要塑料包装袋。他会说一些波斯语。 ( https://twitter.com/SwissEmbassyIr)

莱特纳的另一面

莱特纳本人目前无法回接受我们的采访。关于大使工作，他在去年接受苏黎世湖广播电台(Radio Zürisee)采访时曾说，伊朗的生活“比外界想象的要正常。晚上，你可以去餐馆、咖啡厅，尤其是在德黑兰，你可以自由地去任何地方”。

这些天，当地局势持续紧张，他很难再有时间去咖啡馆了。此外，世界经济论坛(WEF)将在大约一周后在达沃斯举行。美国总统和伊朗外交部长均已经宣布将率代表团与会。

从现在开始，双方将要商讨在瑞士山区彼此回避或者双方会面的最佳方式。

对于瑞士外交官来说，这属于典型事务，因为处理危机就是他们的工作。

同时，这也是一份用微笑可以完成的工作。



welti

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