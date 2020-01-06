艾未未：瑞士与西方国家对中国“俯首贴耳”

中国艺术家艾未未 (Keystone / Fabian Sommer)

与中国签订《丝绸之路》合作备忘录，却对人权问题只字未提，这是瑞士的一个错误，中国艺术家艾未未在接受一次长时间采访时表示。该采访内容发表在了上月底的《每日导报》(Tages-Anzeiger)上。

从总体上，这位艺术家谴责了欧洲一些国家在其祖国-中国面前所表现的温婉态度。

自称是瑞士联邦的朋友，艾未未坚持认为，瑞士不应该出于经济原因而将其核心论题之一的人权问题抛之脑后，他表示，中国人对于瑞士这个如此受人尊重的国家放弃了自己恪守的价值观感到大跌眼镜。

目前与妻儿定居在剑桥(Cambridge 英国)的这位中国艺术家斥责了瑞士与西方世界对中国的天真态度。尽管人们不再坚信，但是中国的政体仍以马克思与列宁思想为基础，约8000万中国共产党员必须宣誓效忠共产党，共产党的目标就是战胜资本主义。“任何与这样一个政体打交道的人都应该谨慎行事。”艾未未提醒说。

采访过程中，在谈及与巴塞尔建筑师赫尔佐格&德梅隆(Herzog e De Meuron)合作设计2008年北京奥林匹克体育馆-“鸟巢” 工程时，艾未未进行了自我批评。

“如果时光可以倒流，我不会再参加该项目的设计工作。当时，我们都曾认为中国会变得开放，但是事实并非如此，我们都错了，奥运会开始前，我就清楚地意识到，一切都仍旧如初，正是基于这一原因，我才没有参加开幕式。”他向瑞士苏黎世的这家日报表示。

艾未未呼吁各国政府、艺术家以及西方的大型企业更多地去捍卫他们恪守的价值观。

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