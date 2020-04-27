关于儿童在新冠病毒传播中所扮演的角色，目前还存在许多悬而未解的问题：为什么儿童似乎受2019冠状病毒病的影响相对较小？他们是新冠病毒的主要传播者或扩散宿主吗？ (Keystone / Martial Trezzini)

据瑞士联邦公共卫生局传染病部门负责人声称，儿童并非2019冠状病毒病Covid-19传播的主要传播者或扩散宿主。然而，这并没有让许多父母打消下个月初将孩子送回学校上课的做法是否真的安全无虞的疑虑。



就在瑞士政府宣布将逐步放宽封锁限制措施、且中小学定于5月11日复课的次日，针对儿童在新冠病毒传播中所扮演的具体角色的各方疑虑，瑞士联邦公共卫生局流行病办公室负责人丹尼尔·科赫(Daniel Koch)公开澄清了其个人立场。



“确定无疑的是，儿童绝对不是为这场流行疾病提供‘助力’的推动者，”身为瑞士政府此次应对新冠病毒危机中的关键人物，科赫在4月17日举行的新闻发布会上如是说。



“当然，有些孩子被检测出感染上了新冠病毒，但通常都是其父母把病毒传染给他们的。不过，儿童并非(新冠病毒)传播的载体，(而且)并未真正受到(新冠病毒的)影响。”



鉴于近期在网上发起的数项反对学童重返校园的在线请愿书(法)外部链接已收集到成千上万名父母和教师的签名，因此，科赫于本周再次重申上述论点，希望藉此消除家长疑虑，使其得到些许安慰、恢复信心。



目前尚缺乏充足的数据来验证儿童在2019冠状病毒病Covid-19传播过程中所扮演的具体角色，这或许导致不确定性雪上加霜；与此同时，专家们也就该如何对该领域的新兴研究课题释疑解惑、凭借确凿可靠的数据材料来判定真伪产生了分歧。

儿童感染几率较低



在许多国家/地区，经2019冠状病毒病Covid-19检测呈阳性的病患群体中，确诊感染的儿童数量较成人要少得多。在瑞士，截至4月22日，登记在册的新型冠状病毒感染确诊病例累计达28100例，其中年龄低于20岁的确诊患者仅仅只有859人(法)外部链接，所占比例约为3%。放眼全球，对于同一年龄段人群而言，美国(2%)、中国(2.2%)、意大利(1.2%)以及西班牙(0.8%)也呈现出类似较低的感染率(英)外部链接。

由于儿童不太可能会出现新冠肺炎相关症状，因此也许存在病例漏报、低估的情况。譬如一项针对中国2000余名确诊2019冠状病毒病Covid-19的未成年患者的研究(英)外部链接发现，超过90%感染新冠病毒的儿童没有表现出发热、咳嗽、咽痛等任何可临床识别的症状与体征，或者仅表现出轻微症状。而许多国家还尚未对新冠病毒展开系统检测。



与此同时，很多国家通报称，收治入院的儿童病例相对较少。不仅如此，因新冠病毒感染而死亡的儿童在人数上微乎其微。迄今为止，瑞士还未出现一例20岁以下新冠确诊患者死亡病例。专家们依然在试图探究这种疾病对儿童的危害似乎没有那么严重的具体原因。

证据不断涌现



一旦儿童感染上新冠病毒，那么接踵而来的难题，便是力求了解新冠病毒能通过他们传播扩散到多大的范围、有多少名接触者会因此被传染。然而，鉴于儿童确诊病例为数不多，因此，可依赖的数据寥寥无几，专家们在据此推断出的各方结论上也未能达成共识。



继对约2500例新冠病毒感染儿科病例-其中多为轻症或无症状感染者-进行分析之后，美国疾病控制与预防中心(CDC)表示(英)外部链接：“病情较轻的的患者和无症状确诊患者，极有可能在新冠病毒传播中起到了重要作用。"不过该中心也同时指出，由于相当高比例的病例均存在重要特征数据缺失的情况，因此在理解和阐述上述结论时，必须格外谨慎。



欧洲疾病预防控制中心(European Centre for Disease Prevention and Control)的态度则更为审慎(英)外部链接，该机构称：对于儿童在传播新冠病毒中的作用，目前”依然存在某些不确定性“。

丹尼尔·科赫表示，他的个人表述，是经过和多位专攻传染病学的瑞士儿科医生进行咨询商议的基础上而作出的。



其中一名儿科医师克克里斯托弗·伯格(Christoph Berger)在接受《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)采访(德)外部链接时介绍道：”有证据表明，儿童和青少年并非新冠病毒疫情的主要传播者。“



法国阿尔卑斯山区的一名9岁男孩感染上了新冠病毒，与此同时，他还感染了流感病毒和普通感冒病毒。尽管与他相继有过接触的人逾170人之众，但无人感染新冠病毒。专家经调查得出结论(英)外部链接：儿童可能不是新冠病毒的主要传播者。

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该病例的主要研究员-法国公共卫生部门的流行病学家科斯塔斯·丹尼斯(Kostas Danis)对瑞士资讯swissinfo.ch介绍道：”很多儿童仅表现出相对成人患者较轻的症状，而且他们的可临床识别症状还在不断减轻，因此，他们传播2019冠状病毒病的几率微乎其微。“



”我不认为确诊病例数量会因为学校复课而出现增长，“丹尼斯表示：”(学校的孩子们感染上新冠病毒的)风险是很低的；在表现出更多症状的成人病患中，传播几率会相对更高。“

最终结论：尚未证实



儿童在传播新冠病毒中究竟扮演着怎样的角色？这依然是此次疫情危机中诸多悬而未解的疑惑之一。新的证据还在不断刷新，不过，现有的数据正引导着一部分专家相继表示：与成年人相比，儿童似乎不大可能传播2019冠状病毒病。





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