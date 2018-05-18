此内容发布于2018年5月18日 上午10:44 最后更新 - 2018年5月18日 -10:44

瑞士中部地区瑞吉山顶(Rigi Kaltbad)一名年幼的访客，把拥有情感识别能力的类人机器人Pepper当成了好朋友。在去年12月的试点项目中，Pepper为造访当地的游客们提供关于旅游线路、瑞士食物与饮品选择以及必看景点的旅游信息。 (Keystone)

在瑞士，九成雇主表示，在未来两三年内，他们并无裁员打算，反而计划维持-甚至在现有员工人数基础上招募更多的新雇员 ，以在大规模自动化的浪潮中泰然处之、自如应对，一如既往地保持竞争力。



国际知名猎头公司万宝盛华集团(Manpower)发布的数字化转型时代研究报告《技能革命2.0：不要让机器取代你的岗位，技能革命下的人才解决方案》(Skills Revolution 2.0，多语)外部链接显示，数字时代自动化并不是我们想象中会吞噬一切安身立命工作岗位的洪水猛兽，恰恰相反，与被其淘汰废除的失业人数相比，未来它将会创造更多的工作岗位。



万宝盛华集团瑞士区总经理利夫·昂内乌斯(Leif Agnéus)表示：“某些工作会消失殆尽，不过，技术和数字化将为有些特定的工作带来变革，并创造一些新的岗位。”



“各家企业对信息和通信技术(ICT)领域的熟练技能人才、以及对适应大环境有所准备且持续充电学习的员工的需求度日趋提升。”



昂内乌斯认为，身处数字时代，员工所面临的最严峻的挑战，是“培养自我好奇心，不断精进发展个人技能，以确保自己在劳动力市场上具备受雇就业的能力。”



《技能革命2.0》的编撰者在报告中这样写道：人才市场对所谓的“软技能”-也就是社交能力，个人沟通、陈述及解决问题的能力，跨学科、跨领域整合能力-有很大的需求量，且具备这些能力的人才很难搜觅。除此以外，同理心、好奇心、推导能力、求知欲、搭建人脉以及解决问题的能力也同等重要。



昂内乌斯表示：”这些技能和涉及人际交往、沟通技巧的情商，是技术不可或缺的补充物，从而能够把你被机器彻底取代的风险降到最低。“



研究

万宝盛华集团这一调查研究，于2017年10月由Infocorp市场调研团队完成。

分布于42个国家六大行业共计1.9718万名企业雇员接受了关于就业市场自动化所带来的影响的访问调研。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch/ts

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