此内容发布于2018年9月13日 上午11:53 最后更新 - 2018年9月13日 -11:53

覆巢之下、安得完卵，全球变暖最终波及瑞士，使得这个素来享有“阿尔卑斯雪国”美誉的国度，已鲜见银霜遍地、积雪三尺的场景。 (Swiss Data Cube)

忆往昔，近三分之二的瑞士版图曾被皑皑白雪所覆盖；而现如今根据过往二十年间收集的卫星数据，在凛冽寒冬有幸为大雪笼罩的领土仅剩一半。



来自日内瓦大学(UNIGE，法、英)外部链接的科研人员不无遗憾地表示，覆巢之下、安得完卵，全球变暖最终波及瑞士，使得这个素来享有“阿尔卑斯雪国”美誉的国度，已鲜见银霜遍地、积雪三尺的场景。1995年至2005年间，积雪量极少或根本无雪(即降雪概率介于0-20%之间)的地区，占瑞士国土总面积的36%。而在2005年至2017年这一时段内，少雪或无雪地区占全国版图的44%。



日内瓦大学科研人员与联合国下属的全球资源信息数据库(GRID)网络分支机构日内瓦办事处(英)外部链接，借助最近开发的瑞士数据立方体(Swiss Data Cube，外部链接即让用户从多个角度探索和分析数据集的多维矩阵)，携手对22年来覆盖瑞士全境的卫星数据信息进行了分析。



他们最终发现，近乎无雪状态的瑞士国土面积已扩展至5200平方公里。更令人触目惊心的是，降雪概率高达80%-100%的永久性积雪区域，已由过去占全境版图的27%缩减到了23%。



swissinfo.ch, sm

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