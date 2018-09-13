导航栏目

跳过导航链接

主要功能

全球变暖 无雪的瑞士会变成啥样？

...
map of Switzerland

覆巢之下、安得完卵，全球变暖最终波及瑞士，使得这个素来享有“阿尔卑斯雪国”美誉的国度，已鲜见银霜遍地、积雪三尺的场景。

(Swiss Data Cube)

忆往昔，近三分之二的瑞士版图曾被皑皑白雪所覆盖；而现如今根据过往二十年间收集的卫星数据，在凛冽寒冬有幸为大雪笼罩的领土仅剩一半。

来自日内瓦大学(UNIGE，法、英)外部链接的科研人员不无遗憾地表示，覆巢之下、安得完卵，全球变暖最终波及瑞士，使得这个素来享有“阿尔卑斯雪国”美誉的国度，已鲜见银霜遍地、积雪三尺的场景。1995年至2005年间，积雪量极少或根本无雪(即降雪概率介于0-20%之间)的地区，占瑞士国土总面积的36%。而在2005年至2017年这一时段内，少雪或无雪地区占全国版图的44%。

日内瓦大学科研人员与联合国下属的全球资源信息数据库(GRID)网络分支机构日内瓦办事处(英)外部链接，借助最近开发的瑞士数据立方体(Swiss Data Cube，外部链接即让用户从多个角度探索和分析数据集的多维矩阵)，携手对22年来覆盖瑞士全境的卫星数据信息进行了分析。

他们最终发现，近乎无雪状态的瑞士国土面积已扩展至5200平方公里。更令人触目惊心的是，降雪概率高达80%-100%的永久性积雪区域，已由过去占全境版图的27%缩减到了23%。

草地滑雪 没有雪也可以滑雪

瑞士是滑雪天堂，但是你知道吗，没有雪也可以照样滑雪：喜欢从山坡上往下滑的人，不一定非得有雪：草地滑雪运动爱好者，可以在草坡上找到滑雪的感觉。草地滑雪的世界冠军创造了90公里/小时的纪录。 ...

swissinfo.ch, sm

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

subscription form

如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址










× 关闭

分享到微信朋友圈

打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。 如何使用？