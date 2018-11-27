此内容发布于2018年11月27日 下午6:15 最后更新 - 2018年11月27日 -18:15

一对使用CRISPR基因编辑技术修改了胚胎基因的双胞胎女婴(露露和娜娜)在中国深圳降生。

(Keystone)

本周一(11月26日)，来自中国深圳的生物科学家贺建奎宣称，他使用CRISPR基因编辑技术修改了一对双胞胎的胚胎基因，使其对艾滋病具有抵抗力，这对婴儿已于几周前在中国诞生。这个世界首例基因编辑婴儿的消息震惊了整个科学界，瑞士的医学伦理学家和CRISPR基因编辑科学家也对此发表了自己的看法。



瑞士公共电视台SRF就此采访(德)外部链接了弗里堡大学社会伦理学教授、瑞士国家伦理委员会人类医学领域副主席马库斯·齐默曼(Markus Zimmermann)。他表示，此举是“真正的疯狂”，虽然他对贺建奎在其视频宣言(英)外部链接中所言感到同情，但认为其做法在道德上毫无道理可言，而且“令人难以置信的是，他轻松地推翻了全球惯例”。



齐默曼教授表示，在瑞士和其他欧洲国家，都禁止对人类胚胎进行遗传操控。有些国家，比如英国，对人类胚胎的基因编辑进行了较多研究，但总是明确承诺，基因编辑胚胎会立即被销毁。他指出，目前为止，世界范围内一致同意，基因编辑胚胎绝不能移植到子宫，因为无人知道婴儿出生后的发展如何。同时由于技术上未发展成熟，无法保证没有影响到DNA的其它部分，这些人出生后的风险是不可预测的。



他认为，即使疾病可以因此治愈，仍需要谨慎考虑，因为这是“对具有全球重要性的人类基因组的大规模入侵”，这对双胞胎女婴也会将这种特定的基因改变传递给她们的后代。



据报道，贺建奎团队采用的是Crispr/Cas9基因编辑技术。苏黎世大学的马丁·吉内克(Martin Jinek)的研究对Crispr /Cas9流程的发展作出了显著贡献，他向瑞士通讯社(Keystone-SDA)表示，研究界对人类胚胎的基因畸变有着深远的共识 -- 虽然Crispr/Cas9是一项尖端技术，但还存在对安全性和长期影响的担忧，贺建奎的做法等同于进行人类实验。



苏黎世大学生物医学伦理与医学史研究所所长尼古拉·比勒-安多诺(Nikola Biller-Andorno)指出，已经有一些替代方案可以保护儿童免受艾滋病毒感染，而胚胎基因编辑是一项高风险的实验，对于这些孩子来说，所带来的益处并“不可靠”。 他认为， 贺建奎的这一做法已经“与遗传性疾病的治疗无关，而是很明确地与优化有关”。



大多数科学家对基因编辑仍然保持小心谨慎态度，比勒-安多诺感到惊讶的是，贺建奎团队进行胚胎基因改造的决策过程如此迅速。目前，科学界为了进一步了解其风险，已经自行暂停相关研究。他说，现在通过胚胎植入前诊断，高风险夫妇已经有可能避免将严重遗传疾病传播给下一代，所以这对双胞胎的父母从胚胎基因编辑的干预措施上获益“非常小”。



吉内克与比勒-安多诺都一致认为，这样使用基因组编辑技术是一种不负责任的做法。



今天(11月27日)，第二届人类基因组编辑国际峰会在香港开幕，大会将会对人类基因改造进行讨论。马库斯·齐默曼期望，该峰会的讨论至少能帮助人们权衡利益和风险的关系，并了解最新的技术发展水平。他认为，“必须防止世界上任何一个国家的任何一个实验室的某些研究小组自行决定，人类进化该如何进行。”

瑞士资讯swisisnfo.ch/SRF/SDA

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