(SRF)

老鼠往往是人人喊打的對象，殊不知，它們其實很聰明，而且是“可塑之才”。比如，人類可以利用其敏銳的嗅覺，把它們“培養”成高效的“掃雷特工”，從而拯救生命。

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1995年，比利時科學家Bart Weetjens首次提出“訓練老鼠探測地雷和篩查結核病”的想法。他在日內瓦設立了籌款辦公室，並成立了“地雷檢測產品開發”非政府組織-APOPO(英)外部链接。

在該組織的推動下，一支非洲巨鼠掃雷部隊出現了。老鼠排雷同機械及犬類排雷方法相比有一明顯優勢：即因為身型輕巧，老鼠不會引爆地雷。

一旦“入伍”，非洲巨鼠(African giant pouched rats)們要在坦桑尼亞的訓練營接受9個月的訓練。雖然每隻鼠的訓練費用高達5000瑞郎，但好在“鼠兵鼠將”們的飼料、繁殖及運輸費用均比較低廉。

“學成”的巨鼠會用嗅覺辨認出20種用於製造地雷的物質。發現爆炸物時，它們會抓刨地面，並由此得到訓練師的獎勵。



老鼠英雄 老鼠是這樣掃雷的 (SRF/瑞士資訊swissinfo.ch)

對於坦桑尼亞和莫桑比克這樣地雷分佈密集的國家，這支老鼠特工隊可是立下了汗馬功勞，為當地居民掃清了數百萬平方米的雷區。 2015年，這支“毛茸茸”的“掃雷特工隊”協助清除了莫桑比克的所有礦山的雷區。目前，掃雷隊成員們正在柬埔寨和安哥拉執行任務。

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