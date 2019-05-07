(SRF)

老鼠往往是人人喊打的对象，殊不知，它们其实很聪明，而且是“可塑之才”。比如，人类可以利用其敏锐的嗅觉，把它们“培养”成高效的“扫雷特工”，从而拯救生命。

1995年，比利时科学家Bart Weetjens首次提出“训练老鼠探测地雷和筛查结核病”的想法。他在日内瓦设立了筹款办公室，并成立了“地雷检测产品开发”非政府组织-APOPO(英)外部链接。

在该组织的推动下，一支非洲巨鼠扫雷部队出现了。老鼠排雷同机械及犬类排雷方法相比有一明显优势：即因为身型轻巧，老鼠不会引爆地雷。

一旦“入伍”，非洲巨鼠(African giant pouched rats)们要在坦桑尼亚的训练营接受9个月的训练。虽然每只鼠的训练费用高达5000瑞郎，但好在“鼠兵鼠将”们的饲料、繁殖及运输费用均比较低廉。

“学成”的巨鼠会用嗅觉辨认出20种用于制造地雷的物质。发现爆炸物时，它们会抓刨地面，并由此得到训练师的奖励。



老鼠英雄 老鼠是这样扫雷的 (SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)

对于坦桑尼亚和莫桑比克这样地雷分布密集的国家，这支老鼠特工队可是立下了汗马功劳，为当地居民扫清了数百万平方米的雷区。2015年，这支“毛茸茸”的“扫雷特工队”协助清除了莫桑比克的所有矿山的雷区。目前，扫雷队成员们正在柬埔寨和安哥拉执行任务。

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