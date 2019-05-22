60%的受試新兵精子質量不及歐洲平均水平。

(© Keystone / Christian Beutler)

面向瑞士青年的首次全國普查發現，超過60%男性的精子數量、活力或形態低於平均水平。



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日內瓦大學的研究人員對2500多名年齡在18至22歲的新兵進行了測試。結果顯示，瑞士男性的精子濃度中位數為每毫升4700萬，與丹麥、挪威和德國並列墊底。歐洲的中位數在每毫升4100萬到6700萬之間。



該研究的作者之一謝爾蓋·內夫(Serge Nef)說：“如果每毫升精子數低於4000萬，受孕所需的時間會顯著增加。”



而根據世界衛生組織(英)外部链接2010年制訂的標準，17%的受試者生育能力較低，精子數每毫升低於1500萬，這部分人很可能生育困難。男女雙方同居一年以上，性生活規律，沒有採用任何避孕措施，而未能成功受孕，這種情況屬於不孕不育。



精子數量堪憂之際，精子活力缺乏如雪上加霜。四分之一的受試者精子活力低於40%。此外，40%的受試者精子形態正常率不到4%。總體來講，60%的受試者的三項指標(濃度、活力和形態)中至少有一個低於世衛組織標準。大約5%的受試者三個指標都有問題。



研究發現，母親在懷孕期間吸煙與兒子的精子質量差有關。在生育能力較弱的男性中，18%的人的母親吸煙，相比之下，精子相對健康的男性中，這一比例僅為11%。然而，相關性並不意味著因果關係。



儘管科學家們告誡不要基於一次精液檢查就對生育力做出判斷，但是結果的確表明，瑞士年輕男性的精子質量並不理想，很可能會影響他們的生育能力。

swissinfo.ch/ac

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