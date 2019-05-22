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生育能力 瑞士青年精子质量状况“告急”

army recruits

60%的受试新兵精子质量不及欧洲平均水平。

(© Keystone / Christian Beutler)

面向瑞士青年的首次全国普查发现，超过60%男性的精子数量、活力或形态低于平均水平。

日内瓦大学的研究人员对2500多名年龄在18至22岁的新兵进行了测试。结果显示，瑞士男性的精子浓度中位数为每毫升4700万，与丹麦、挪威和德国并列垫底。欧洲的中位数在每毫升4100万到6700万之间。

该研究的作者之一谢尔盖·内夫(Serge Nef)说：“如果每毫升精子数低于4000万，受孕所需的时间会显著增加。”

而根据世界卫生组织(英)外部链接2010年制订的标准，17%的受试者生育能力较低，精子数每毫升低于1500万，这部分人很可能生育困难。男女双方同居一年以上，性生活规律，没有采用任何避孕措施，而未能成功受孕，这种情况属于不孕不育。

精子数量堪忧之际，精子活力缺乏如雪上加霜。四分之一的受试者精子活力低于40%。此外，40%的受试者精子形态正常率不到4%。总体来讲，60%的受试者的三项指标(浓度、活力和形态)中至少有一个低于世卫组织标准。大约5%的受试者三个指标都有问题。

研究发现，母亲在怀孕期间吸烟与儿子的精子质量差有关。在生育能力较弱的男性中，18%的人的母亲吸烟，相比之下，精子相对健康的男性中，这一比例仅为11%。然而，相关性并不意味着因果关系。

尽管科学家们告诫不要基于一次精液检查就对生育力做出判断，但是结果的确表明，瑞士年轻男性的精子质量并不理想，很可能会影响他们的生育能力。

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此内容发布于2018年3月29日 上午9:30

swissinfo.ch/ac

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