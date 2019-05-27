此次研究調查了一旦瑞士核電廠核反應爐爐芯熔毀會發生怎樣的後果。 (Keystone / Peter Klaunzer)

倘若瑞士其中一座核反應爐發生一起嚴重事故，屆時其他周邊國家諸多居民將會成為核輻射受害者。



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由瑞士主導的一項研究，對核反應爐爐芯熔毀或對附近居民所產生的潛在效應進行了推算。這項研究關注的重點是氣象學以及地形地貌將會給放射性雲團的移動帶來怎樣的影響。



譬如，以下這段視頻直觀呈現了2017年1月19日當天的氣候條件，是如何影響到座落於伯恩和蘇黎世之間的戈斯根(Gösgen)核反應爐事故後續餘波。



該研究由在位於日內瓦的一家跨學科研究機構-生物圈研究所(Institut Biosphère，法)外部链接任職的Frédéric-Paul Piguet所領導。Piguet及其團隊對瑞士境內五座核電站的核電事故風險進行了審核評估。就規模而言，經詳查考核的五座瑞士核電站，均介於日本福島核電站和前蘇聯切爾諾貝利核電站之間。其中就包括座落於該國北部、全世界最古老的核電站(英)外部链接-已50歲“高齡”的貝茲瑙核電站一號機組(Beznau I )。

(swissinfo.ch)

研究團隊通過利用並分析2017年全年天氣狀況，從而推算出瑞士核反應爐事故或引發的附帶後果，並最終經推斷得出結論，屆時，瑞士核反應爐爐芯熔毀災難將會波及歐洲境內1600萬至2400萬人，而瑞士本國常住居民人數僅為850萬。研究團隊同時估算，瑞士核反應爐一旦發生嚴重事故，因核輻射而罹患癌症和心臟疾病並最終撒手人寰的人，會累計多達1.25萬至3.11萬之眾。更重要的是，瑞士核事故還會造成周邊居民其他健康問題，其中就包括多種基因缺陷遺傳性疾病和不孕不育。



“不現實的事件”

瑞士核電站運營方協會-瑞士核工業貿易協會(swissnuclear，英)外部链接在接受瑞士資訊swissinfo.ch採訪時表示，他們已關注這項研究，並且籌備在接下來的數日內對研究結果進行細緻的剖析核查。



“瑞士核電站的設計、建造以及定期改造、加固翻修，均遵循讓其足以應對嚴重事故的宗旨來進行，”瑞士核工業貿易協會新聞發言人解釋道，不僅如此，他也將研究中所描述的種種核災難後果形容為“不現實的事件”。



"得益於多重且獨立的安全系統，(瑞士核電站)發生嚴重事故的機率，微乎其微。"



瑞士的多座核電站，均受瑞士聯邦核子安全檢察署(Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate，英)外部链接監管。



2017年，瑞士選民曾就有序放棄核能、禁止籌建新的核電站予以表決。目前，瑞士32%左右的電力(英)外部链接來自於核能。

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