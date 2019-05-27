此次研究调查了一旦瑞士核电站核反应堆堆芯熔毁会发生怎样的后果。 (Keystone / Peter Klaunzer)

倘若瑞士其中一座核反应堆发生一起严重事故，届时其他周边国家诸多居民将会成为核辐射受害者。



由瑞士主导的一项研究，对核反应堆堆芯熔毁或对附近居民所产生的潜在效应进行了推算。这项研究关注的重点是气象学以及地形地貌将会给放射性云团的移动带来怎样的影响。



譬如，以下这段视频直观呈现了2017年1月19日当天的气候条件，是如何影响到坐落于伯尔尼和苏黎世之间的戈斯根(Gösgen)核反应堆事故后续余波的。

cloud vid map of nuclear radiation GOE Zoom Komp_2.mp4 from Philippe 2R on Vimeo.

该研究由在位于日内瓦的一家跨学科研究机构-生物圈研究所(Institut Biosphère，法)外部链接任职的Frédéric-Paul Piguet所领导。Piguet及其团队对瑞士境内五座核电站的核电事故风险进行了审核评估。就规模而言，经详查考核的五座瑞士核电站，均介于日本福岛核电站和前苏联切尔诺贝利核电站之间。其中就包括坐落于该国北部、全世界最古老的核电站(英)外部链接-已50岁“高龄”的贝兹瑙核电站一号机组(Beznau I )。

(swissinfo.ch)

研究团队通过利用并分析2017年全年天气状况，从而推算出瑞士核反应堆事故或引发的附带后果，并最终经推断得出结论，届时，瑞士核反应堆堆芯熔毁灾难将会波及欧洲境内1600万至2400万人，而瑞士本国常住居民人数仅为850万。研究团队同时估算，瑞士核反应堆一旦发生严重事故，因核辐射而罹患癌症和心脏疾病并最终撒手人寰的人，会累计多达1.25万至3.11万之众。更重要的是，瑞士核事故还会诱发周边居民其他健康问题，其中就包括多种基因缺陷遗传性疾病和不孕不育。



“不现实的事件”



瑞士核电站运营方协会-瑞士核工业贸易协会(swissnuclear，英)外部链接在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示，它已关注这项研究，并且筹备在接下来的数日内对研究结果进行细致的剖析核查。



“瑞士核电站的设计、建造以及定期改造、加固翻修，均遵循让其足以应对严重事故的宗旨来进行，”瑞士核工业贸易协会新闻发言人解释道，不仅如此，他也将研究中所描述的种种核灾难后果形容为“不现实的事件”。



"得益于多重且独立的安全系统，(瑞士核电站)发生严重事故的几率，微乎其微。"



瑞士的多座核电站，均受瑞士联邦核子安全检察署(Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate，英)外部链接监管。



2017年，瑞士选民曾就有序放弃核能、禁止筹建新的核电站予以表决。目前，瑞士32%左右的电力(英)外部链接来自于核能。



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