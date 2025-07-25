Skydance并派拉蒙全球 美监管当局亮绿灯

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（法新社华盛顿24日电） 美国监管机构今天批准一项并购案，让美国制片公司天空之舞传媒（Skydance）以80亿美元（约新台币2352亿元）收购派拉蒙全球（Paramount Global）。

Skydance先前已保证，合并后的公司对于提倡「多元、公平和共融」的节目，将遵守川普政府指导方针。

联邦传播委员会（FCC）主席卡尔（Brendan Carr）称，在收购获准的同时，Skydance还做出「书面承诺」，确保新公司的新闻与娱乐节目「将展现横跨政治与意识形态光谱的多元观点」。

这项收购获准之前约一周，派拉蒙旗下的哥伦比亚广播公司（CBS）宣布，CBS节目「史蒂芬柯贝尔深夜秀」（The Late Show With Stephen Colbert）将于2026年停播。

CBS在一份声明中表示，取消节目「纯粹是在深夜节目充满挑战背景下所作的财务决定」，「无关节目表现、内容或其它正在派拉蒙发生的事」。

派拉蒙本月与川普达成和解，此前这家娱乐巨头称这起诉讼毫无根据。

去年美国总统大选期间，川普控告CBS新闻节目「60分钟」（60Minutes），刻意剪辑当时民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）的专访内容，以呈现贺锦丽的正面形象，因此向CBS求偿200亿美元（约新台币5866亿元）。

柯贝尔今天表示，节目取消不仅意味着他的节目终结，也意味着拥有数十年历史的「深夜秀」（The Late Show）系列的结束。此系列自1993年以来一直在CBS连续播出，之前是由大卫赖特曼（David Letterman）主持。

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）写道：「我非常高兴柯贝尔遭解雇。他的才华甚至比他的收视率还要低。