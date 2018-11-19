此内容发布于2018年11月19日 上午11:00 最后更新 - 2018年11月19日 -11:00

Spitex的员工正在为一名在家养老的老妪做检查 (Keystone)

对暮景残光、年老体衰的瑞士老人来说，在家养老，总比住养老院要惬意得多：回溯去年，接受家庭医疗保健护理及援助服务的瑞士人已多达35万之众，较前年同期增长了10万人。相比之下，选择住在养老院和疗养院的人数仍然维持在14.9万人，其中15%为短期栖身。



Spitex(全名为Spitalexterne Hilfe，德、法)外部链接是一家瑞士非营利组织，专注于为在家养老或有需要的人士上门提供静脉留置输液、更换绷带、伤口换药、测血糖、打针等家庭医疗保健护理服务。根据瑞士联邦统计局于本周四(11月15日)公布的数据(多语)外部链接，Spitex去年为民众提供家庭护理时长累计高达近1600万个小时，保健护理援助时间已逾600万个小时。



平均来看，在接受Spitex上门保健护理服务的人群中，22.5%的住家者年龄超过80岁。其中，女性在人数上要比男性多出一至两倍。



去年同期，瑞士1561所养老院提供长期护理床位共计9.5883万张，在2016年的基础上增长了0.6%。



费用



2017年，瑞士养老院长期护理名额的人均费用为每月9122瑞郎(折合人民币约为6.3万元)，与2016年相比增加了200瑞郎(人民币约为1380元)。全国全年总计该项支出达到了100亿瑞郎，其中43%由强制性基本医疗保险承担。



反观选择在家养老、接受家庭医疗保健护理及援助服务的群体，去年，Spitex收取的上门护理费用总计近25亿瑞郎，而各大保险公司分担了其中的39%，42%由政府公共机构支付，在家养老的人则只承担了不到两成的费用。据联邦统计局统计，Spitex的客户平均每人每月支出的额度还不到600瑞郎(折合人民币约为4137元)。

Keystone-SDA/ts

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