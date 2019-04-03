内格利的新作-火烈鸟，赫然出现在杜塞尔多夫一家废弃加油站的外墙上。 (Keystone)

在业界素来享有“苏黎世粉刷匠”美誉的瑞士涂鸦艺术鼻祖-哈拉尔德·内格利(Harald Naegeli)再次站上了被告席，而这次他被传唤出席的地点转移到了德国。

他因在位于德国杜塞尔多夫的北威州科学、 人文与艺术学院(North Rhine-Westphalian Academy of Sciences, Humanities and the Arts)墙体上绘制两幅火烈鸟图案，以及其他数桩非法涂鸦创作，而以毁坏公共财产的罪名被一纸诉状告上了法庭。



当地法庭要求现年已79岁高龄的内格利向遭涂鸦的建筑物业主支付总额为800欧元的赔偿金，与此同时，还严令他向一家当地儿童临终关怀医院提供500欧元的捐赠款。



“我希望向世人提供的绝非赤裸裸的金钱，而是一件真正的艺术品。然而在资本主义社会，人们看重的就只有钱，”内格利在收到判决后激愤地表示。



在此之前，内格利已经对上述指控予以断然否决，并将其形容为“对正义地曲解”。而由于他当时拒绝支付600欧元的罚款，因此该案件被正式提交至法庭。



鉴于德国2005年出炉的《涂鸦管理法》(Graffiti Control Law，德)外部链接，内格利所面临的法律形势与以往相比显著严峻。过去，只有在相关机构明确判定为实质物质损失的情况下，墙体上的涂鸦作品才会从根本上被清除；而现如今，“外观变化”这一条理由，便足以对涂鸦者提起诉讼。

惯犯

这已不是内格利头一次触犯法律而被诉诸公堂。作为街头艺术早期的弄潮儿和创导者，早在上个世纪70年代，他就因匿名在苏黎世的城市建筑物外墙上随手涂鸦线框作品，而在艺术家的圈子里获得了“苏黎世粉刷匠”的绰号。



1979年，正值他的作品累积多达1000幅之巨的时候，内格利因以毁坏公共财产的罪名而被不幸逮捕。最初他潜逃到德国避风，而在那里他也难逃法网，最终被缺席判处监禁。1984年，内格利重回瑞士苏黎世，在瑞士监狱里待了9个月。







Keystone-SDA/ts

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