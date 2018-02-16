此内容发布于2018年2月16日 上午9:35 最后更新 - 2018年2月16日 -09:35

由洛桑联邦理工学院、苏黎世联邦理工学院、瑞士西部高等专科学院、瑞士意大利语区的卢加诺大学以及瑞士意大利语区高等专科学院携手打造的“瑞士大规模开放在线课堂服务”，将于2018年9月正式上线，届时将与公众通过网络公开课实现知识共享。 (Keystone)

根据瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)本周一(2月12日)对外公布的数据，在该校大规模开放网络课程 (MOOCs) 平台上注册参与的学子迄今已逾两百万人。据此，这所截至目前以免费的形式向大众提供81门优质且颇具前沿性在线课程的高等学府，在欧洲开放式网络学习领域摘得桂冠。

洛桑联邦理工学院自2012年初试推广开放在线教育平台以来，在随后的5年间又相继上线30门免费网络课程。截至目前，已有来自世界各地200个国家的逾200万名学子至少参与过其中一门网络公开课的学习。

虽然并非每个在该校网络公开课平台上注册的人都能顺利完成整个课程学习任务；不过洛桑联邦理工学院的统计数据显示，10万名注册学习者至少完成了一门专项课程学习，并且已持有相关证书以资证明。



鉴于对洛桑联邦理工学院开放网络课程的巨大需求，以及这些公开课对于瑞士公司的实用性，该校特意为此成立了另一所分院。新竣工的学院专门负责发布数字技术学科的在线课程。对于任何想要获得开放在线课程结课资质证书的人来说，经新学院提供的公开课都属于难以规避的必修课。

这些借助虚拟平台向“象牙塔”之外的普通大众提供的课程，同时也是洛桑联邦理工学院莘莘学子自身钻研精进专业知识的重要来源。不仅如此，教学工作者们也愈来愈多地将自己的讲义课件以开放在线课程的形式上传到网络平台上，更确切地说，是以多种不乏创新的实验性教学方式让大众寓教于学，得以实现知识深化。其中一种教学模式被誉为“翻转课堂”(又称为“颠倒教室”，umgedrehte Unterricht)，也往往被人称作“混合学习”(integriertes Lernen)。这种学习模式要求学生至少有一部分要通过内容和授课的在线传递进行，也就是学生会首先在家里观看并自学老师上传的课程内容，随后在课堂上和老师同堂讨论，用互动的形式释疑解惑。从老师的角度来看，由此他们就能把课堂时间更多地分配给某些在理解消化知识点上相对存在困难的学生。教师们普遍认为，这种学习模式可以帮助学生们更深入地掌握学习重点、理解知识难点。

洛桑联邦理工学院将这些开放在线课程视作基本教育资源，并将其定位为继续教育的理想途经。基于这个原因，该学府决定加入一项旨在搭建一个瑞士国家性免费开放网络课程平台的项目。同样愿意在网络上与公众共享教育资源的，还有苏黎世联邦理工学院(ETHZ)、瑞士西部高等专科学院(HES-SO)、瑞士意大利语区的卢加诺大学(USI)以及瑞士意大利语区高等专科学院 (SUPSI)。这一被命名为“瑞士大规模开放在线课堂服务”(Swiss MOOC Service)、由多家瑞士高校携手打造的公开课网络平台，将于2018年9月正式上线，届时将与公众共享首门课程。

通常情况下，免费在线学术课堂往往还配套有相应的一系列讲座和社交网站，与此同时，竞技性比赛或者互动游戏等娱乐综艺节目也是“标配”。由此，学生们可以根据个人学习进度和节奏，跟随公开课录制、时段相对较短的视频进行自主学习，并在网路平台上与大批潜在“同学”进行互动。此外，有些网络课程对学生还有按时提交作业以及期末考试的硬性要求。



(翻译：张樱), 瑞士资讯swissinfo.ch/ug

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