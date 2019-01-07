拿到工作合同只是获取工作许可所需的众多步骤之一

(Keystone)

正如在美国或英国一样，瑞士移民法规同样针对非欧盟毕业生在瑞士找工作设定限制。然而，最近的一些进展为他们提供了拼一下的机会。

2011年的一项新法，为那些取得了瑞士大学学位且想在瑞士找工作的外国人提供了一些帮助。一项外国人法(the Foreign Nationals Act)修正案生效，使得他们可以在毕业之后在瑞士停留6个月以寻找工作。该法案还规定，针对那些有着“高学术或经济利益”(多语)外部链接的工作，非欧盟毕业生可以受到与欧盟毕业生同等的对待。

在这6个月中，毕业生每周最多可以工作15小时，并且必须证明拥有住所以及充足的财力。这6个月的找工作时限并不影响欧盟/欧洲自由贸易联盟的国民，他们可享受双边协议所规定的自由迁移条款。

在英国的国际学生也同样受到移民法的制约。在2008年到2012年间，非英国/非欧盟生源可以在毕业后在英国停留长达两年，其间无需工作。2012年之后，规则有所改变。国际学生可以在结束学业后，使用Tier 4签证(英)外部链接全职工作，但只能截至签证过期日，一般最多仅4个月。

求职时限的缩短，使得国际学生学业结束后在英国就业难上加难。尽管困难，但还是有可能找到工作，只是提前规划至关重要。

对于那些在美国的国际学生来说，移民身份同样也是决定就业机会的最重要因素之一，这影响到美国对国际生源的吸引力。一项报告指出(英)外部链接，来自印度的计算机科学和工程研究生生源数量下降了21%，这可能是源于(英)外部链接特朗普政府在移民和签证数量方面所持的立场。一些大学院校行政人员也对此分析表示认同(英)外部链接。

但是对于那些已经在美国求学的学生来说，就业是个大挑战。我们已经报道了求学期间兼职工作这一话题(中、英)，也报道了针对近年毕业生的一些限制。许多学生外部链接，特别是那些从印度和中国来的学生，在美国工作外部链接是借助了一项联邦培训计划：OPT外部链接。这个计划允许学生在取得学位后进行12个月的培训，对于那些在科学、技术、工程、数学(STEM)领域的毕业生，该时限可再延长24个月。一项分析显示(英)外部链接，OPT计划中的四分之三的学生来自亚洲，其中30%来自印度。然而OPT只是个培训项目，以前有些报道(英)外部链接指出了其低薪酬、长工时的问题，因为它严格来说并不属于正规就业。



找工作

大学比较系列 在瑞士边留学边打工可行吗？ 瑞士是世界上生活成本最高的国家之一，在这里读书对于国际学生来讲是个很沉重的负担。让我们来比较一下在这里做兼职工作，与在美国和英国有何不同。 虽然关于留学生的生活开销有很多省钱贴士，但节流的办法并非百试百灵。像是住宿、食物和交通方面的开销是没法避免的。那么学生们该怎么做呢？ ... 作者： Tony Ganzer、Geraldine Wong Sak Hoi和Leo Shearmur 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Is part-time work viable while studying at a Swiss university?

尽管每年留在瑞士找工作的欧洲外毕业生数量没有确定数字，但相关当局估算他们每年批给此类申请者大约150至200份工作许可。在2017年，拿到工作许可(英)外部链接的第三类国家公民大多数在信息技术业和制药业工作。

在获取工作许可方面，针对欧洲外人员的规则要比大多数欧洲人严格得多，而且往往与就业直接相关。拿到工作合同仅仅是获取工作许可所需诸多步骤中的一步。一位第三类国家的国民要想在瑞士工作，前提条件是这个工作位置不能在瑞士劳工市场或欧盟/欧洲自由贸易联盟国家中雇佣到合适的人。雇主必须证明他们已经尽全力在瑞士人、欧盟/欧洲自由贸易联盟国家的人，或是任何在瑞士已有工作许可的外国人中寻找合适人选。而且，雇主必须证明为什么这些有优先权的申请者不适合这份工作。

那些更有机会拿到工作许可的人包括有经理、专家和其他高层次人才，这些人往往拥有大学学位和职业经验。申请者同时也往往需要掌握一种官方语音(德语、法语和意大利语)。

合资企业、临时教学岗位、经理或专家的工作调动、高层次科学家，或是其他涉及艺术及文化方面的工作也可以在特殊情况下拿到工作许可。

在英国，结束学业之后，最普遍的留在英国的方式就是申请Tier2签证(英)外部链接，这使得你可以在英国生活和工作5年时间。你需要符合的条件是，必须拿到一家雇主的工作合同，这家雇主作为保证人(有大约30’000家公司注册为Tier2签证保证人)，为你提供最少20’800英镑(合27’103瑞郎)的起薪(根据你的具体工作类型，这一数字可能会更高)。

雇主同样必须满足一定条件。举例说，他们需要向英国签证和移民部门证明他们已经尽全力寻找一位合适的英国/欧盟申请人，在找不到的情况下才打算雇佣一位国际申请者。并不是所有的雇主都有资源和条件进行这样的证明，因此雇佣国际申请者的情况，在大型机构比小型机构更为普遍。

总而言之，国际学生要想在英国找工作并不简单。但根据一项由学生找工作网站Debut(英)外部链接进行的调研来看，参与调查的800家公司中的72%表示愿意为国际申请者提供担保，有86%的公司相信雇佣国际人才对提升他们公司的竞争力至关重要。

在美国，对于那些希望找到可以提供福利和工资的长期工作的学生来说，他们需要申请签证，比如H-1B类签证(英)外部链接。但是这类签证很难拿到，而且这里面涉及一套抽签系统(英)外部链接，使得许多人的申请被无端拒绝。学生们同时还需要找到一家雇主来担保他们在该国的工作，因为留下的几率会由抽签决定，所以想找到担保人并不容易。对于从事某些特定领域的学生来说，有些有助于找到担保人的窍门(英)外部链接，比如说瞄准那些对国际生源友好的公司，但不管怎样，这是条艰难的道路。

高等院校为留学的各个方面提供咨询，在找工作方面也不例外。一些大学，比如说宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)外部链接，也针对学生申请签证、找工作以及未来规划提供提前辅导。要考虑的因素有很多，你越早着力筹划或改变路线，你的胜算就越大。

起薪

在瑞士，比起只有中学毕业证书的人，学士学位拥有者有望拿到40%的额外薪水(多语)外部链接，而硕士或博士学位拥有者则可拿到近70%的额外薪水。如想获取具体数额，你可以查询联邦统计局(Federal Statistical Office)的在线薪酬计算器(多语)外部链接，它可以显示瑞士各地区、各行业以及各职位等级的毛工资中位数。

而在英国，据英国高等教育统计局(HESA)提供的数据(英)外部链接，2016/17年度毕业生的整体起薪中位数是21’000 英镑。其中起薪最高的学科(不限学校)是牙医、医学、工程、经济和兽医学，这些学科的起薪范围在31’340到28’277英镑之间。如果观察更长期的数据，统计毕业后五年内的薪酬，在英国收入最高的三个专业方向(英)外部链接分别是剑桥(Cambridge)的经济学、牛津(Oxford)的商业和管理学，以及圣安德鲁斯(St Andrews)的经济学，平均年工资是63’230英镑。

同样值得一提的是，尽管经济和商科课程看起来回报率最高，培养了最高个体薪酬群体，而在毕业五年后拿到最高人均薪酬的专业事实上是医学，其平均薪水是46’600英镑。

如果一名外国学生成功通过抽签拿到H-1B签证，又找到了雇主，那他有机会拿到高薪。这种签证一般会颁发给高技能工作者，特别是计算机科学和数学领域。根据2016年的数据(英)外部链接，一名高技能H-1B工作者的中位工资是每年80’000美元(80’049瑞郎)。一位类似的美国工作者的工资中位数仅为75’036美元。

工作申请者越有竞争力，那么他就越可能拿到更高的薪水。在微软工作的H-1B员工2016年的中位工资超过126’000美元，在facebook工作则高达140’000美元。因此你有机会拿到高额的薪水，但是想拿高薪，你需要通过重重阻拦。

作者 Tony Ganzer是驻俄亥俄州克利夫兰的美国记者，他曾在瑞士工作生活多年。他将帮助本系列调查美国的大学体系。 Geraldine Wong Sak Hoi是一名驻瑞士的加拿大记者，她将为本系列报道瑞士的大学体系。她还参与瑞士资讯swissinfo.ch的事实查核项目。 Leo Shearmur是牛津大学的一名研究生，他曾在英国和瑞士生活学习。他将报道本系列中的英国教育体系。

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(翻译：樊桦), 瑞士资讯swissinfo.ch

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