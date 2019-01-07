拿到工作合同只是獲取工作許可所需的眾多步驟之一

(Keystone)

正如在美國或英國一樣，瑞士移民法規同樣針對非歐盟畢業生在瑞士找工作設定限制。然而，最近的一些進展為他們提供了拼一下的機會。



阅读本文简体版请点击这里 信息框结尾

2011年的一項新法，為那些取得了瑞士大學學位且想在瑞士找工作的外國人提供了一些幫助。一項外國人法(the Foreign Nationals Act)修正案生效，使得他們可以在畢業之後在瑞士停留6個月以尋找工作。該法案還規定，針對那些有著“高學術或經濟利益”(多語)外部链接的工作，非歐盟畢業生可以受到與歐盟畢業生同等的對待。



在這6個月中，畢業生每週最多可以工作15小時，並且必須證明擁有住所以及充足的財力。這6個月的找工作時限並不影響歐盟/歐洲自由貿易聯盟的國民，他們可享受雙邊協議所規定的自由遷移條款。



在英國的國際學生也同樣受到移民法的制約。在2008年到2012年間，非英國/非歐盟生源可以在畢業後在英國停留長達兩年，其間無需工作。 2012年之後，規則有所改變。國際學生可以在結束學業後，使用Tier 4簽證(英)外部链接 全職工作，但只能截至簽證過期日，一般最多僅4個月。



求職時限的縮短，使得國際學生學業結束後在英國就業難上加難。儘管困難，但還是有可能找到工作，只是提前規劃至關重要。



對於那些在美國的國際學生來說，移民身份同樣也是決定就業機會的最重要因素之一，這影響到美國對國際生源的吸引力。一項報告指出(英)外部链接，來自印度的電腦科學和工程研究生生源數量下降了21%，這可能是源於(英)外部链接川普政府在移民和簽證數量方面所持的立場。一些大學院校行政人員也對此分析表示認同(英)外部链接。



但是對於那些已經在美國求學的學生來說，就業是個大挑戰。我們已經報導了求學期間兼職工作這一話題(中、英)，也報導了針對近年畢業生的一些限制。許多學生外部链接，特別是那些從印度和中國來的學生，在美國工作外部链接是藉助了一項聯邦培訓計劃：OPT外部链接。這個計劃允許學生在取得學位後進行12個月的培訓，對於那些在科學、技術、工程、數學(STEM)領域的畢業生，該時限可再延長24個月。一項分析顯示(英)外部链接，OPT計劃中的四分之三的學生來自亞洲，其中30%來自印度。然而OPT只是個培訓項目，以前有些報導(英)外部链接指出了其低薪酬、長工時的問題，因為它嚴格來說並不屬於正規就業。



找工作

大学比较系列 在瑞士边留学边打工可行吗？ 瑞士是世界上生活成本最高的国家之一，在这里读书对于国际学生来讲是个很沉重的负担。让我们来比较一下在这里做兼职工作，与在美国和英国有何不同。 虽然关于留学生的生活开销有很多省钱贴士，但节流的办法并非百试百灵。像是住宿、食物和交通方面的开销是没法避免的。那么学生们该怎么做呢？ ... 作者： Tony Ganzer、Geraldine Wong Sak Hoi和Leo Shearmur 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Is part-time work viable while studying at a Swiss university?

儘管每年留在瑞士找工作的歐洲外畢業生數量沒有確定數字，但相關當局估算他們每年批給此類申請者大約150至200份工作許可。在2017年，拿到工作許可(英)外部链接的第三類國家公民大多數在資訊科技和製藥業工作。



在獲取工作許可方面，針對歐洲外人員的規則要比大多數歐洲人嚴格得多，而且往往與就業直接相關。拿到工作合同僅僅是獲取工作許可所需諸多步驟中的一步。一位第三類國家的國民要想在瑞士工作，前提條件是這個工作位置不能在瑞士勞工市場或歐盟/歐洲自由貿易聯盟國家中雇用到合適的人。雇主必須證明他們已經盡全力在瑞士人、歐盟/歐洲自由貿易聯盟國家的人，或是任何在瑞士已有工作許可的外國人中尋找合適人選。而且，雇主必須證明為什麼這些有優先權的申請者不適合這份工作。



那些更有機會拿到工作許可的人包括有經理、專家和其他高階人才，這些人往往擁有大學學位和職業經驗。申請者同時也往往需要掌握一種官方語音(德語、法語和意大利語)。

合資企業、臨時教學崗位、經理或專家的工作調動、高階科學家，或是其他涉及藝術及文化方面的工作也可以在特殊情況下拿到工作許可。



在英國，結束學業之後，最普遍的留在英國的方式就是申請Tier2簽證(英)外部链接，這使得你可以在英國生活和工作5年時間。你需要符合的條件是，必須拿到一家雇主的工作合同，這家雇主作為保證人(有大約30'000家公司註冊為Tier2簽證保證人)，為你提供最少20'800英鎊(合27'103瑞郎)的起薪(根據你的具體工作類型，這一數字可能會更高)。



雇主同樣必須滿足一定條件。舉例說，他們需要向英國簽證和移民部門證明他們已經盡全力尋找一位合適的英國/歐盟申請人，在找不到的情況下才打算僱傭一位國際申請者。並不是所有的雇主都有資源和條件進行這樣的證明，因此雇用國際申請者的情況，在大型機構比小型機構更為普遍。



總而言之，國際學生要想在英國找工作並不簡單。但根據一項由學生找工作網站Debut(英)外部链接進行的調研來看，參與調查的800家公司中的72%表示願意為國際申請者提供擔保，有86%的公司相信僱傭國際人才對提升他們公司的競爭力至關重要。



在美國，對於那些希望找到可以提供福利和工資的長期工作的學生來說，他們需要申請簽證，比如H-1B類簽證(英)外部链接。但是這類簽證很難拿到，而且這裡面涉及一套抽籤系統(英)外部链接，使得許多人的申請被無端拒絕。學生們同時還需要找到一家雇主來擔保他們在該國的工作，因為留下的機率會由抽籤決定，所以想找到擔保人並不容易。對於從事某些特定領域的學生來說，有些有助於找到擔保人的竅門(英)外部链接，比如說瞄準那些對國際生源友好的公司，但不管怎樣，這是條艱難的道路。



高等院校為留學的各個方面提供諮詢，在找工作方面也不例外。一些大學，比如說賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)外部链接，也針對學生申請簽證、找工作以及未來規劃提供提前輔導。要考慮的因素有很多，你越早著力籌劃或改變路線，你的勝算就越大。



起薪



在瑞士，比起只有中學畢業證書的人，學士學位擁有者有望拿到40%的額外薪水(多語)外部链接，而碩士或博士學位擁有者則可拿到近70%的額外薪水。如想獲取具體數額，你可以查詢聯邦統計局(Federal Statistical Office)的線上薪酬計算器(多語)，它可以顯示瑞士各地區、各行業以及各職位等級的稅前工資中位數。



而在英國，據英國高等教育統計局(HESA)提供的數據(英)外部链接，2016/17年度畢業生的整體起薪中位數是21’000 英鎊。其中起薪最高的學科(不限學校)是牙醫、醫學、工程、經濟和獸醫學，這些學科的起薪範圍在31’340到28’277英鎊之間。如果觀察更長期的數據，統計畢業後五年內的薪酬，在英國收入最高的三個專業方向(英)外部链接分別是劍橋(Cambridge)的經濟學、牛津(Oxford)的商業和管理學，以及聖安德魯斯(St Andrews)的經濟學，平均年工資是63'230英鎊。



同樣值得一提的是，儘管經濟和商科課程看起來回報率最高，培養了最高個體薪酬群體，而在畢業五年後拿到最高人均薪酬的專業事實上是醫學，其平均薪水是46'600英鎊。



如果一名外國學生成功透過抽籤拿到H-1B簽證，又找到了雇主，那他有機會拿到高薪。這種簽證一般會頒發給高技能工作者，特別是電腦科學和數學領域。根據2016年的數據(英)外部链接，一名高技能H-1B工作者的中位工資是每年80’000美元(80’049瑞郎)。一位類似的美國工作者的工資中位數僅為75’036美元。



工作申請者越有競爭力，那麼他就越可能拿到更高的薪水。在微軟工作的H-1B員工2016年的中位工資超過126’000美元，在facebook工作則高達140’000美元。因此你有機會拿到高額的薪水，但是想拿高薪，你需要通過重重考驗。

作者 Tony Ganzer是駐俄亥俄州克利夫蘭的美國記者，他曾在瑞士工作生活多年。他將幫助本系列調查美國的大學體系。 Geraldine Wong Sak Hoi是一名駐瑞士的加拿大記者，她將為本系列報導瑞士的大學體系。她還參與瑞士資訊swissinfo.ch的事實查核項目。 Leo Shearmur是牛津大學的一名研究生，他曾在英國和瑞士生活學習。他將報導本系列中的英國教育體系。

信息框结尾



(翻译：樊桦), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting