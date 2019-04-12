瑞士青少年的主要兴趣集中在音乐(67%)、新闻(66%)、体育(55%)和明星政要的八卦轶事(48%)上。 (Keystone)

瑞士青少年会以网络为获取绝大部分新闻资讯的首选渠道，然而就可信度而言，在他们看来，传统媒体依然是最值得信赖的新闻来源。



苏黎世应用科学大学(Zurich University of Applied Sciences)携手瑞士电信(Swisscom)联合发布的《2019年度詹姆斯聚焦报告》(2019 JAMESfocus report，德、英)外部链接显示，在12周岁至19周岁的瑞士青少年群体中，三分之二的受访者表示，对全球时事饶有兴致。



在约57%接受调研的瑞士青少年看来，紧跟热点新闻事件、通晓最新焦点资讯，已成为生活中不可或缺的一部分；但他们主要从Facebook或Instagram-而并非自包括电视或报纸在内的传统媒体来获悉第一手资讯。



这一年龄段的瑞士青少年主要兴趣集中在音乐(67%)、新闻(66%)、体育(55%)和明星政要的八卦轶事(48%)上。

提防免费的资讯



提及假新闻，四成的受访青少年坦言，自己曾经接触过假新闻。

在12岁至19岁的瑞士青少年中，只有三分之一的受访者相信网上绝大多数信息是真实可信的。

在于本周四(4月11日)面世的报告中，撰写者着重指出，即刻甄别假新闻对于青少年来而言可谓至关重要，与此同时，报告也再三强调了家长及老师在教授该如何辨别真伪、区分合理真相与捏造假象的技巧和方法上理应起到的作用。



报告撰写者表示，这也能让年轻人明确意识到，在对信息进行审核把关的背后，离不开专业人士所付出的高强度紧张劳动；而只有媒体消费者愿意为之付费，他们的工作才能得以保证继续下去。作者在报告中写道，人们应该警惕免费的资讯信息。



Keystone-SDA/ts

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