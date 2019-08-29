瑞士的一项研究分析了性教育来源对年轻人性健康的影响 (© Keystone / Gaetan Bally)

一项新的研究表明，儿童性教育最好由家长和学校合作开展，孩子的性启蒙不应来自朋友和互联网。

在瑞士，性教育仍是一个有争议的话题，全国各地的性教育方式也有很大差异。

基于以上原因，青少年健康学者雅拉·巴尔内塞-迪亚斯(Yara Barrense-Dias)研究了性教育来源对年轻人性健康的影响。该研究由瑞士国家科学基金会(SNSF)资助，研究结果于周二公布(多语)外部链接。

瑞士一项2017年的全国调研显示：朋友是青年性教育信息的主要来源，占38.9%，其次是父母，占27.3%，再次是学校，占19.1%，互联网占8%。这一研究将5000名24-26岁的受调者根据性知识的主要来源分为六组：朋友、父母、学校、互联网、无性知识来源和其他。

接下来研究者使用了一系列社会人口学标准对这六组进行比较，这些标准包括初夜、怀孕、危险性行为、伴侣数量和强迫性行为等。

差异

研究发现，年轻男性、早熟或晚熟的青少年或非异性恋者更有可能在互联网上寻找信息。但研究发现，来自于互联网和朋友的性教育信息更可能带来负面影响，如诱发危险的性行为。

“这是一个大问题，” 巴尔内塞-迪亚斯在一份声明中表示，“学校的性教育必须对所有的性取向人群和男女一视同仁，同时应考虑早熟或晚熟的孩子的需求。”

+ 新网站将性教育列入教学大纲(英)外部链接

她认可朋友和互联网的重要性，但是她认为年轻人需要多种资源以提高对网络信息的辨别能力，这意味着学校和家长应向学生推荐值得信赖的网站。

另一方面，年轻女性的性启蒙更有可能来自父母，尤其是母亲。一种理论认为这可能与父母不希望女儿未婚先孕有关，而巴尔内塞-迪亚斯也有自己的解释。

她说：“父母能以女孩的第一次月经为契机开展一些性讨论。”

学校：积极影响

巴尔内塞-迪亚斯发现，把学校列为性教育主要来源的受调者的性病感染率是最低的，其水平与主要依靠父母获得性教育的群体的感染率差别不大，分别为6.8%和8.2%。互联网和朋友组的感染率分别为11.3%和11.7%。每个分组中强迫性行为的比率排名结果相似。

研究人员表示，学校和家长在性教育方面建立强有力的伙伴关系至关重要。

“性教育的第一个来源必须是父母，但学校也要提供帮助。有时父母很难做到在正确的时机、面面俱到地探讨性行为，而学校可以明确地制定相关课程内容。”

她总结道：“在性教育方面，学校和父母不应该站在对立面上，而应该是互补的。”



性知识 瑞士性教育制度获“健康证明” 2月21日，联邦委员会正式通过一份独立报告，明确表示在教导青少年关于性发育的生理与心理等方面，瑞士的性教育制度达到了国际水准。 此内容发布于2018年2月23日 上午10:00 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Clean bill of health for Swiss sex-ed system

SNSF/ilj

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