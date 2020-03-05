此内容发布于2020年3月5日 上午11:20

截至當日，瑞士境內絕大多數感染新冠病毒的患者為年輕人，但這種病毒很有可能會通過年輕患者傳染給感染風險相對更高的老年人。

(Keystone / Elia Bianchi)

位於瑞士西部地區的沃州通報本土首例新冠病毒感染患者死亡病例。瑞士聯邦當局於本週四(3月5日)通告，沃州一名74歲新型冠狀病毒女性感染者已於昨日(3月4日)晚間去世。

阅读本文简体字版本请 点击这里

信息框结尾

該患者此前就身患慢性疾病，據此被界定為高風險群體。這名女性病患自本週二(3月3日)起便在洛桑及周邊地區最大的綜合性公立醫院-洛桑大學附屬醫院(CHUV)入院接受治療。

沃州政府相關行政管理部門表示，將於今日下午舉辦的新聞發布會上向公眾提供更多信息。

存在風險



據瑞士聯邦公共衛生局曾於本週三(3月4日)介紹，截至當日，瑞士全國范圍內已有近100名患者經檢測對新冠病毒呈陽性反應，其中58例已經確診感染新冠病毒，其餘檢測呈陽性的病患尚有待進一步確認。

聯邦衛生局補充道，截至當日，瑞士境內絕大多數感染新冠病毒的患者為年輕人，但這種病毒很有可能會通過年輕患者傳染給感染風險相對更高的老年人。

瑞士政府已嚴令禁止開展在同一地點聚集者超過1000人的大型公開活動及聚會，敦促民眾避免彼此握手，並避免素來習慣的在臉頰親吻三次的“貼面禮”社交問候禮儀。

據路透社公佈的統計數據，截至目前在全球範圍內，累計新冠病毒感染確診病例已達9.53萬例，死亡病例已逾3200例。





流行病 Covid-19 新冠病毒：瑞士目前的局勢 瑞士是全球新冠肺炎疫情最嚴重的二十個國家之一。政府提議禁止握手禮儀。相關情況介紹如下。 作者： Balz Rigendinger

Keystone-SDA/Reuters/ts

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram