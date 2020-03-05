导航栏目

跳过导航链接

主要功能

新型冠状病毒感染(Covid-19) 瑞士首例新冠肺炎死亡病例

Person in protective suit

截至當日，瑞士境內絕大多數感染新冠病毒的患者為年輕人，但這種病毒很有可能會通過年輕患者傳染給感染風險相對更高的老年人。

(Keystone / Elia Bianchi)

位于瑞士西部地区的沃州通报本土首例新冠病毒感染患者死亡病例。瑞士联邦当局于本周四(3月5日)通告，沃州一名74岁新型冠状病毒女性感染者已于昨日(3月4日)晚间去世。

该患者此前就身患慢性疾病，据此被界定为高风险群体。这名女性病患自本周二(3月3日)起便在洛桑及周边地区最大的综合性公立医院-洛桑大学附属医院(CHUV)入院接受治疗。

沃州政府相关行政管理部门表示，将于今日下午举办的新闻发布会上向公众提供更多信息。

存在风险

据瑞士联邦公共卫生局曾于本周三(3月4日)介绍，截至当日，瑞士全国范围内已有近100名患者经检测对新冠病毒呈阳性反应，其中58例已经确诊感染新冠病毒，其余检测呈阳性的病患尚有待进一步确认。

联邦卫生局补充道，截至当日，瑞士境内绝大多数感染新冠病毒的患者为年轻人，但这种病毒很有可能会通过年轻患者传染给感染风险相对更高的老年人。

瑞士政府已严令禁止开展在同一地点聚集者超过1000人的大型公开活动及聚会，敦促民众避免彼此握手，并避免素来习惯的在脸颊亲吻三次的“贴面礼”社交问候礼仪。

据路透社公布的统计数据，截至目前在全球范围内，累计新冠病毒感染确诊病例已达9.53万例，死亡病例已逾3200例。


流行病 Covid-19 新冠病毒：瑞士目前的局势

瑞士是全球新冠肺炎疫情最严重的二十个国家之一。政府提议禁止握手礼仪。相关情况介绍如下。

Keystone-SDA/Reuters/ts

标签

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Instagram

关注我们 Instagram

关注我们 Instagram

subscription form

subscription form

如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址










× 关闭

分享到微信朋友圈

打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。 如何使用？