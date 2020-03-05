此内容发布于2020年3月5日 上午11:20

截至當日，瑞士境內絕大多數感染新冠病毒的患者為年輕人，但這種病毒很有可能會通過年輕患者傳染給感染風險相對更高的老年人。

(Keystone / Elia Bianchi)

位于瑞士西部地区的沃州通报本土首例新冠病毒感染患者死亡病例。瑞士联邦当局于本周四(3月5日)通告，沃州一名74岁新型冠状病毒女性感染者已于昨日(3月4日)晚间去世。



该患者此前就身患慢性疾病，据此被界定为高风险群体。这名女性病患自本周二(3月3日)起便在洛桑及周边地区最大的综合性公立医院-洛桑大学附属医院(CHUV)入院接受治疗。



沃州政府相关行政管理部门表示，将于今日下午举办的新闻发布会上向公众提供更多信息。

存在风险



据瑞士联邦公共卫生局曾于本周三(3月4日)介绍，截至当日，瑞士全国范围内已有近100名患者经检测对新冠病毒呈阳性反应，其中58例已经确诊感染新冠病毒，其余检测呈阳性的病患尚有待进一步确认。



联邦卫生局补充道，截至当日，瑞士境内绝大多数感染新冠病毒的患者为年轻人，但这种病毒很有可能会通过年轻患者传染给感染风险相对更高的老年人。



瑞士政府已严令禁止开展在同一地点聚集者超过1000人的大型公开活动及聚会，敦促民众避免彼此握手，并避免素来习惯的在脸颊亲吻三次的“贴面礼”社交问候礼仪。



据路透社公布的统计数据，截至目前在全球范围内，累计新冠病毒感染确诊病例已达9.53万例，死亡病例已逾3200例。





Keystone-SDA/Reuters/ts

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