此内容发布于2020年1月30日 下午3:04

截至1月29日中午12時，瑞士已相繼通報約50例疑似新型冠狀病毒感染病例，經檢驗，均已排除。

(Keystone / Diego Azubel)

面對冠狀病毒疫情蔓延至歐洲，與已確診病例國家-法國，德國僅一境之隔的瑞士，已採取了哪些應對措施？

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瑞士當地時間今日（1月30日）中午12點，聯邦公共衛生局將正式開通熱線電話：058 463 00 00，為瑞士居民關於新型冠狀病毒的相關疑惑提供諮詢。

截至昨日(1月29日)中午12時，瑞士已相繼通報約50例疑似新型冠狀病毒感染病例，經檢驗，均已排除。瑞士聯邦公共衛生局(BAG)未透露任何疑似病例患者個人信息，譬如具體來自哪個州。



瑞士是否會從中國撤僑？



截至本週四（1月30日），美國及日本已分別包機裝入數十名常駐武漢的僑民返回本國，法國，德國，英國，西班牙，瑞典等國家亦宣布將協助僑民撤離武漢。

目前，身處武漢肺炎疫區的數名瑞士公民已向瑞士駐中國使館及瑞士外交部呼吁，希望能夠撤離中國冠狀病毒爆發的中心疫區-武漢。

據瑞士外交部上週透露，在瑞士駐華大使館登記在冊，生活在武漢市的瑞士僑民共計8人，其中4人目前仍在武漢隔離，且尚無一人感染冠狀病毒。

瑞士外交部昨日（1月29日）發表聲明：“瑞士外交部正與（中國）各省保持密切聯絡，以組織可能的（瑞士僑民）撤離。就目前而言，瑞士外交部無法提供更多信息。”

建議返瑞中國學生自我隔離



蘇黎世聯邦理工學院發給中國留學生的“友情提示” (wxid)

瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH）以及洛桑聯邦理工學院（EPFL）的中國留學生群體，亦於當日收到校方郵件。郵件中，校方建議在過去8天之內從中國回到瑞士的中國留學生，首先自行在家隔離觀察一周，“如果沒有出現症狀，可以回到學校繼續工作學習。”

由於目前已臨近聯邦理工學院期末考試季，校方建議，自行隔離的學生，可聯絡相關課程教師，以安排將考試日期延後。

同時，校方提醒所有學校工作人員，建議近期計劃赴中國的教工，推遲既定行程。

瑞航暫停往來中國大陸地區航班



截至今晨（1月30日），中國境外至少17個國家已逐步通報新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例79例。

隨着冠狀病毒疫情的傳播路徑已相繼蔓延至亞太地區，北美和歐洲，本週三（1月28日），英國航空成為首家暫停往返中國直飛航班的全球大型航空公司。

次日，歐洲境內確診病例升至9例(法國5例，德國4例)。德國漢莎航空及其子公司-瑞士國際航空以及奧地利航空宣布，鑑於對新型冠狀病毒爆發的擔憂，暫停所有往返中國內地的航班-即2月9日之前，暫停上海-瑞士以及北京-瑞士之間共計32趟往返航班，據瑞航介紹，此前已有約4000名乘客預定搭乘上述航班出行。

此外，“從運營方面考慮，2月底之前，暫停接受航班中國（大陸地區）的航班預定”。同時，往返中國香港地區的航班則照常運行。

(sda/Tagesanzeiger,yz)

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