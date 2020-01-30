此内容发布于2020年1月30日 下午12:13

截至1月29日中午12时，瑞士已相继通报约50例疑似新型冠状病毒感染病例，经检验，均已排除。

(Keystone / Diego Azubel)

面对冠状病毒疫情蔓延至欧洲，与已确诊病例国家-法国、德国仅一境之隔的瑞士，已采取了哪些应对措施？

瑞士当地时间今日(1月30日)中午12点，联邦公共卫生局将正式开通热线电话：058 463 00 00，为瑞士居民关于新型冠状病毒的相关疑惑提供咨询。

截至昨日(1月29日)中午12时，瑞士已相继通报约50例疑似新型冠状病毒感染病例，经检验，均已排除。瑞士联邦公共卫生局(BAG)未透露任何疑似病例患者个人信息，譬如具体来自哪个州。

瑞士是否会从中国撤侨？



截至本周四(1月30日)，美国及日本已分别包机搭载数百名常驻武汉的侨民返回本国，法国、德国、英国、西班牙、澳大利亚等国家亦宣布将协助侨民撤离武汉。

目前，身处武汉肺炎疫区的数名瑞士公民已向瑞士驻中国使馆及瑞士外交部呼吁，希望能够撤离中国冠状病毒爆发的中心疫区-武汉。

据瑞士外交部上周透露，在瑞士驻华大使馆登记在册、生活在武汉市的瑞士侨民共计8人，其中4人目前仍在武汉隔离，且尚无一人感染冠状病毒。



瑞士外交部昨日(1月29日)发表公开声明：“瑞士外交部正与(中国)各省保持密切联系，以组织可能的(瑞士侨民)撤离。就目前而言，瑞士外交部无法提供更多信息。”

建议返瑞中国学生自我隔离



苏黎世联邦理工学院发给中国留学生的“友情提示” (wxid)

瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)以及洛桑联邦理工学院(EPFL)的中国留学生群体，亦于当日收到校方邮件。邮件中，校方建议在过去8天之内从中国回到瑞士的中国留学生，首先自行在家隔离观察一周，“如果没有出现症状，可以回到学校继续工作学习。”

由于目前已临近联邦理工学院期末考试季，校方建议，自行隔离的学生，可联络相关课程教师，以安排将考试日期延后。

同时，校方提醒所有学校工作人员，建议近期内计划赴中国的教工，推迟既定行程。



瑞航暂停往来中国大陆地区航班



截至今晨(1月30日)，中国境外至少17个国家已累计通报新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例79例。

随着冠状病毒疫情的传播路径已相继蔓延至亚太地区、北美和欧洲，本周三(1月28日)，英国航空成为首家暂停往返中国直飞航班的全球大型航空公司。

次日，欧洲境内确诊病例升至9例(法国5例，德国4例)。德国汉莎航空及其子公司-瑞士国际航空以及奥地利航空宣布，鉴于对新型冠状病毒爆发的担忧，暂停所有往返中国内地的航班-即2月9日之前，暂停上海-瑞士以及北京-瑞士之间共计32趟往返航班，据瑞航介绍，此前已有约4000名乘客预定搭乘上述航班出行。

此外，“从运营方面考虑，2月底之前，暂停接受飞往中国(大陆地区)的航班预定”。与此同时，往返中国香港地区的航班则照常运行。

(sda/Tagesanzeiger,yz)

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